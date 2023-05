Dards entre PSC i ERC pel possible escenari postelectoral

Porta a porta i passeig per la Barceloneta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el candidat republicà a Barcelona. Ernest Maragall avisa del perill que suposaria, segons pensa, una aliança entre el PSC i Junts a l'Ajuntament. No cap a Maragall, sinó cap a Trias i Colau va el dard del socialista Jaume Collboni: "sembla que els hi faci nosa que en aquest moment el PSC encapçali moltes enquestes". Però si no queda primer, diu que no serà ni soci minoritari ni buscarà suports per ser alcalde.

Junts demana a Esquerra que rendeixi comptes: "la taula de diàleg a desaparegut de la campanya". Laura Borràs i el seu sector han donat suport a David Torrents, candidat a Badalona, que ha dit que si depèn d'ell, "Albiol no serà l'alcalde d'aquesta ciutat". El PdCat intenta fer-se forat avui amb ajuda d'Àrtur Mas a Matadepera.