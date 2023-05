La perdición de David ha sido, precisamente, una prueba mítica del programa: 'las carreras de MasterChef'. Uno de los retos más exigentes y, sin duda, el que requiere de mayor velocidad. Dos equipos de tres aspirantes cada uno se enfrentan a tres cocinados. De cada grupo, el que más lento vaya, se bate en duelo con su homólogo contrario. De este desafío acaba sabiéndose quién abandona los fogones para siempre. Por un lado, Pilu y Jorge vencen a Camino; por otro lado, Ana y Claudia ganan a David. ¿El resultado? Un enfrentamiento final de lo más jugoso en el que ella resulta ser la ganadora.

Que David fuese el expulsado parecía ser algo premonitorio debido a los repetidos enfrentamientos con Samantha. Ya en la primera mesa de cocinado, el enfado vino tras intentar convencer a la jueza de que su steak tartar estaba bueno porque "a mí no me gusta el picante". La miembro del jurado le reprochó que estuviese la carne tan machacada y le pidió que lo aliñase bien porque "está súper soso, es yema pura".

El aspirante obedeció la petición un poco molesto, pero sin cumplirla del todo. Cuando Samantha regresó a la cocina, David la intentó convencer asegurando que le había añadido "un poco más de salsa Perrins, pimienta y sal". Sin embargo, esto siguió sin gustar a la experta, que le pidió "más personalidad al plato, quiero que esté picante". El veredicto acaba enfureciendo visiblemente al concursante y sus compañeros de delantal blanco intentan suavizar la situación animándolo a remontar.

"Ese cabreo se lo tiene que poner al steak tartar"

Eso es lo que opina Boris, el invitado a la cata, pero parece que no caló en el concursante porque, cuando Samantha regresa por tercera vez a su fila, sigue enfrentándose a ella: "es que a mi no me gusta el picante", le repite. Desde la galería se escuchan los gritos de apoyo al compañero, para que siga los consejos. Con enfado y replicando a la chef, vuelve a hacer el plato hasta que ésta le da el pase a la siguiente misión: "Me estresa saber que estoy haciendo los pasos bien y que no esté bueno".

El cachopo tampoco fue su fuerte, y es que el queso cabrales en vez de incluirlo dentro de la carne, lo posa encima. Lo defiende así, pero a la jurado no le gusta que versione los platos. Samantha le pide que no se frustre y lo haga bien, por lo que debe repetir el cocinado.

La batalla final contra Camino tampoco le resultó muy positiva. Al solomillo Wellington le faltaban ingredientes como la mostaza y había exceso de humedad en la carne, aunque estaba bueno de sabor y mejor de lo que el jurado pensaba.