El azar decidió que Blanca Paloma actuaría en la primera mitad de la Gran Final de Eurovisión 2023 del sábado, pero tras la segunda semifinal, ya se conoce en qué puesto lo hará. Asignado por la BBC y los productores de la UER, encabezados por Martin Österdahl, la representante española se subirá al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool para emocionar a todos con su Eaea en la posición número 8. Teya & Salena de Austria serán el encargado de abrir la gala que cerrará Mae Muller del Reino Unido. La ilicitana actuará justo después de Andrew Lambrou de Chipre y antes de Loreen y su "Tattoo". Se estima que Blanca Paloma suba al escenario de Eurovisión sobre las 21:45 de la noche.

En total, en la final de este 13 de mayo actuarán 26 países. Blanca Paloma cantará en la octava posición, el mismo puesto con el que ABBA ganó el Festival de Eurovisión en 1974 con su mítico "Waterloo". Otros ganadores se alzaron con el triunfo saliendo en esa misma posición. En 1998, Dana International logró la tercera victoria de Israel con su mítico "Diva" y en 1963, Dinamarca logró su primera victoria de la mano de Grethe & Jorgen Ingmann. A continuación te mostramos el orden de actuación del resto de participantes:

Orden completo de actuaciones de la final de Eurovisión 2023

1. Austria | Teya & Salena – "Who The Hell Is Edgar?"

2. Portugal | Mimicat – "Ai Coração"

3. Suiza | Remo Forrer – "Watergun"

4. Polonia | Blanka – "Solo"

5. Serbia | Luke Black – "Samo Mi Se Spava"

6. Francia: La Zarra – "Évidemment"

7. Chipre | Andrew Lambrou – "Break A Broken Heart"

8. España: Blanca Paloma – "Eaea"

Blanca Paloma actuará en el puesto 8 de la Gran Final de Eurovisión 2023 RTVE

9. Suecia | Loreen – Tattoo

10. Albania | Albina & Familja Kelmendi – "Duje"

11. Italia | Marco Mengoni – "Due Vite"

12. Estonia | Alika – "Bridges"

13. FInlandia | Käärijä – "Cha Cha Cha"

14. Chequia | Vesna – "My Sister's Crown"

15. Australia | Voyager – "Promise"

16. Bélgica | Gustaph – "Because Of You"

17. Armenia | Brunette – "Future Lover"

18. Moldavia | Pasha Parfeni – "Soarele si Luna"

19. Ucrania: TVORCHI – "Heart of Steel"

20. Noruega | Alessandra – "Queen of Kings"

21. Alemania: Lord of the Lost – "Blood & Glitter"

22. Lituania: | Monika Linkyté – "Stay"

23. Israel | Noa Kirel – "Unicorn"

24. Eslovenia | Joker Out – "Carpe Diem"

25. Croacia | Let 3 – "Mama ŠC!"

26. Reino Unido: Mae Muller – "I Wrote A Song"

A la 1:43 de la madrugada ha publicado la cuenta oficial del certamen el orden de actuación de la final de Eurovisión 2023. En Turín 2022, los eurofans tuvieron que esperar hasta las 2:20 de la madrugada para conocer el orden y en Estocolmo 2016 hasta las 2:39 horas.