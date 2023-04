Loreen de Suecia, Käärijä de Finlandia, TVORCHI de Ucrania, Blanca Paloma de España y Alessandra de Noruega han interpredado sus respectivos temas sobre el escenario del Eurovision in Concert de Ámsterdam. Las cinco canciones, cada una con su estilo y su peculiaridad, buscarán alzarse con la victoria el próximo 13 de mayo en Liverpool. Blanca Paloma y TVORCHI ya se encuentran en la final, mientras que los nórdicos, Loreen, Käärijä y Alessandra tendrán que luchar por uno de los 10 billetes en la Primera Semifinal de Eurovisión 2023.

La gran favorita de Eurovisión 2023 ha interpretado el tema que defenderá en la Primera Semifinal del 11 de mayo en Liverpool, "Tattoo". La canción de la sueca es el gran rival a batir de esta edición. Desde que Loreen ganara el Melodifestivalen el pasado 11 de marzo, la cantante se ha posicionado en primer lugar en todos los sondeos habidos y por haber. La ganadora de Eurovisión 2012 quiere repetir la hazaña que logró en Bakú 2012 cuando se alzó con el micrófono de cristal gracias a su íconico tema "Euphoria". De ganar la 67ª edición de Eurovisión el próximo 13 de mayo, Loreen lograría una proeza que no se logra desde 1987: ganar el festival dos veces. Hasta la fecha, solo Johnny Logan lo ha conseguido para Irlanda.

