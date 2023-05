Ya conocemos a los últimos 10 países que competirán el sábado por el micrófono de cristal. Esta noche hemos vivido en Reino Unido la segunda y última semifinal de Eurovisión 2023. En el M&S Bank Arena de Liverpool, 16 países se han enfrentado por las diez últimas plazas de la Gran Final del próximo sábado 13 de mayo. Austria, Australia, Armenia y Eslovenia partian como las grandes favoritas de la noche y no han decepcionado. Por su parte, Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Lituania y Polonia también han logrado clasificarse. Todos ellos se unirán a Blanca Paloma, quien ya se encuentra en la final como representante del Big Five, junto a Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, y Ucrania, quien obtuvo la victoria en Eurovisión 2022 y los finalistas de la primera semifinal.

"United by music" es el lema de Eurovisión 2023, un mensaje que refleja el poder que tiene la música para unir a las personas. El lema del concurso también representa los principios fundacionales del mismo, el cual fue creado para unir a Europa a través de una experiencia televisiva compartida entre diferentes naciones tras la Segunda Guerra Mundial. Esta noche, la BBC ha querido rendir un homenaje al festival con Spoken Work, una oda a Eurovision y su poder para unirnos a todos a través de la música durante los últimos siete décadas.

Si te has perdido la gala, puedes repasar todo lo que ha ocurrido con comentarios y fotografías en el siguiente minuto a minuto. O si lo prefieres, puedes verla de nuevo en RTVE Play. La segunda de las tres galas de la 67ª edición del Festival de Eurovisión ha estado nuevamente presentada por Hannah Waddingham, Alesha Dixon, Julia Sanina. El sábado, Graham Norton, se unirá al trío de presentadoras para presentar la final de Eurovisión 2023.

Eurovisión 2023 - Austria: Teya & Salena cantan "What The Hell Is Edgar?" en la segunda semifinal

La canción más viral de Eurovisión 2023 ha cumplido con los pronósticos y ya se encuentra en la Gran Final del certamen europeo. Teya & Salena cantarán el sábado "Who The Hell Is Edgar?" , un tema pegadizo y llamativo con referencia al famoso escritor Edgar Allan Poe. La canción cuenta con una coreografía muy tiktokera , de inspiración eclesiástica, con pasos y movimientos hipnóticos.

La armenia se ha colado en la final del sábado con la poderosa balada "Future Lover" , una carta escrita al futuro amante de la representante, al que todavía no conoce, pero en la que Bunette imagina y sueña cómo será su relación con él. Para proyectar ese sueño sobre el escenario, la cantante utiliza una gran plataforma inclinada en la que se proyectan diversos dibujos y colores, y en la que la cantante interpreta la canción. Con una de las actuaciones más innovadoras de la noche, no es de extrañar que la armenia haya arrasado en las votaciones.

Actitud, desparpajo y carisma es lo que han demostrado Joker Out sobre el escenario de Eurovisión 2023. Los eslovenos han recibido esta noche una de las ovaciones más sonoras del público , sino la que más. Su actuación ha sido verdaderamente SUBLIME , en mayúsculas. Desde que han pisado el escenario, el grupo ha mostrado una energía desbordante y una pasión que ha contagiado al público presente . A pesar de no cantar ninguna nota en inglés, el M&S Bank Arena de Liverpool ha tatareado el "Carpe Diem" de los eslovenos.

Bélgica: Gustaph nos trae el vogue a Eurovisión 2023

La canción "Because of You" nos transmite un mensaje de perseverancia y determinación, alentándonos a no rendirnos y seguir avanzando. Y eso es precisamente lo que Gustaph, el representante de Bélgica, ha hecho esta noche. El belga ha logrado con este temazo disco la tercera clasificación consecutiva para su país. Aire fresco, diversión y mucho voguing es lo que predomina en la puesta en escena de Bélgica. Gustaph ha realizado uno de los mejores directos de la noche, con una presencia escénica impresionante. Sobre el escenario, el cantante ha estado acompañado de sus tres coristas, además del bailarín de vogue, quien ha puesto el broche de oro a una de las mejores actuaciones de la noche.