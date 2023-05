Chanel ens presenta 'Clavaíto'

La cantant catalana Chanel ens presenta el tema Clavaíto, que ha fet amb el cantant Abraham Mateo. L'artista explica com es va rodar un videoclip on apareix l'influencer The Spanish King, que "és meravellós". "Va ser molt guai. Vam estar moltes hores i ens ho vam passar molt bé, va ser molt divertit", ha recordat del rodatge.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ha explicat que el director va fer el guió gràfic del videoclip, i com es va sorprendre quan va veure que l'equip d'art ho havia fet possible. "Quin increïble treball de tothom", ha explicat. I reconeix que s'entén molt amb Mateo: "Riem molt. Ens ajuntem i som com dos nens. Amb tothom ens ho vam passar molt bé", ha detallat.

L'artista també ens avança que aquest any publicarà el seu disc, però abans hi haurà "regalets", el primer aquest mateix mes. "Al maig vinc amb cosetes i aniré portant-vos regalets", ha dit, apuntant que no podia donar més detalls.

Chanel explica que Clavaíto va "en connexió" amb el seu so, i també amb el que tindrà el disc. "Soc nascuda a Cuba. Tinc aquesta música tropical, aquesta música llatina, i també em defineix molt el pol", ha dit, definint el seu estil com a pop llatí.

I és que la cantant va néixer a L'Havana i als quatre anys va arribar Catalunya "donant guerra i ballant". Explica que la seva família sempre li ha donat molt suport amb els seus projectes: "És essencial quan ets menor. Si el teu voltant i la teva família et recolza, és superimportant".

Blanca Paloma enamorarà a Eurovisió La representant d'Espanya a Eurovisió 2022 confia en un gran paper de Blanca Paloma al festival d'enguany d'Eurovisió. "Tinc moltes ganes que ho faci increïble i enamori tot Europa", ha dit, reconeixement que són "estils diferents", però "l'art és el que compta". La cantant té clar que la representant espanyola d'aquest 2023 farà un gran paper. "Li vaig dir. Té una veu i un control dels nervis, que és molt important. Té la presència... Ho farà increïble. Jo crec que sí que enamorarà Europa". En aquest sentit, explica que ella es visualitza a l'escenari fent l'actuació, perquè a l'hora de la veritat li hagin passat els nervis.



Chanel també ha recordat amb "molta il·lusió" i "molt orgullosa" el seu paper a Eurovisió 2022, on va ser tercera classificada. "Va ser un treball molt dur i sota pressió, però molt gratificant. Mai vaig perdre la il·lusió", ha recordat. Explica que l'actuació va anar molt bé i "sota control", alhora que ho va gaudir. La també guanyadora del Benidorm Fest 2022 destaca a importància i el paper d'aquest festival de preselecció d'Espanya. "Portar un festival després de tants anys, modernitzar-lo i atreure artistes nous, ha fet que ens tornem a enamorar de la música a la televisió. Això és meravellós", ha defensat.



Introspecció artística Després d'aquest periple eurovisiu, va començar la seva carrera musical amb el lema "a poc a poc i bona lletra". "Volia assentar-me, volia anar als estudis a conèixer com a artista, saber què vull comunicat, amb què em sento més còmode", ha argumentat. Explica que mai ha fet una pausa, sinó tot aquest treball a l'estudi amb el qual ara sap quin és el seu so i que vol compartir.



☕ @ChanelTerrero ens explica com va encaixar l'èxit del #BenidormFest i #Eurovisions



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne @SonyMusicSpain pic.twitter.com/wAsF0IjYoj“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 10, 2023 Detalla que ha estat sempre interpretant altres papers, com a actriu i en els musicals, i ara s'ha hagut de trobar artísticament a ella mateixa. "He fet molta introspecció artística i tinc molt clar moltes coses. Ara mateix tinc clar el que vull", ha dit. Això no obstant, destaca que l'ésser humà canvia i evoluciona de forma constant, per la qual cosa pot canviar el que vol. "Això és meravellós, que pugui créixer com a artista i compartir", ha dit.