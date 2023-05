Chanel ens presenta 'Clavaíto'

La cantant Chanel ens presenta el tema Clavaíto, que ha fet amb el cantant Abraham Mateo. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens avança que aquest any publicarà el seu disc, però abans hi haurà "regalets": "Al maig vinc amb cosetes i aniré portant-vos regalets". La representant d'Espanya a Eurovisió 2022 i guanyadora del Benidorm Fest recorda com va ser aquella experiència i confia en un gran paper de Blanca Paloma al festival d'enguany. I ens parla del seu rol a Cover Nigth!