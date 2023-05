Pablo Rivero visita el 'Late Xou amb Marc Giró' per parlar de la seva última novel·la, la cinquena que publica, que es titula 'Dulce Hogar' i que té com a tema principal la infertilitat. "Es tracta d'un thriller psicològic bastant trepidant, però tampoc vull explicar molt més perquè crec que el millor que té la novel·la és que no t'esperes res del que passarà", ha explicat l'autor.

L'escriptor i actor ha fet una breu sinopsi de la seva obra. El personatge principal és la Júlia, una hostessa de vol que està a punt de complir els 40 anys i que té un marit que treballa de pilot d'avió. La parella fa anys que intenten ser pares, però no ho aconsegueixen. Es construeixen una casa davant d'un camp, en una urbanització fantàstica, pensant que en aquell lloc per fi faran realitat el seu desig. Quan el marit ha de marxar per pilotar un vol imprevist, comencen a passar coses. La protagonista s'adona que algú l'observa des del camp.

Pablo Rivero acaba de publicar la seva cinquena novel·la JOSEP ECHABURU

"És bastant sexi. És novel·la negra, però és molt agradable de llegir" ha assegurat Pablo Rivero i ha afegit que "és un homenatge als thrillers dels anys 90, com per exemple, 'Instinto básico', 'Acosada', 'Sliver'... És un rotllo com voyeur".

Marc Giró li ha demanat per la dedicatòria "a totes aquelles persones que han tingut dificultats per tenir un fill". L'actor i escriptor ha explicat que "que no es parla prou" del tema de la infertilitat. "L'estabilitat la trobem cada vegada més tard, les feines bones, ens emparellem més tard... i quan la gent s'ajunta i s'hi posa, la naturalesa no et deixa" ha dit Pablo Rivero.

L'autor de 'Dulce Hogar' també ha comentat que "hi ha molt poca solidaritat" amb aquest tema i que li "agrada utilitzar la novel·la negra per parlar de temes importants". En altres llibres, Pablo Rivero ha tractat qüestions com la violència vicària, la salut mental o l'exposició dels menors a les xarxes socials.