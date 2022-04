Pablo Rivero, en su última novela: "Introduzco temas que a mí me preocupan, y que me parecen más terroríficos que el terror en sí"

Pablo Rivero publica su cuarta novela, "La cría". Un thriller psicológico que transcurre en un día y destila un personal estilo cinematográfico. Todavía es pronto para decirlo. Pero es de esos libros que podrían convertirse en película o serie de televisión. Este jueves, 7 de abril, pueden esperar a sintonizar La 1 para ver a este consolidado actor en 'Cuéntame cómo pasó' mientras pasan las páginas de esta novela llena de tensión y crudeza, que goza de una ambientación muy real. "El eje central es el 'sharenting', que es la exposición en redes sociales de los menores a manos de sus padres y todos los peligros que conlleva", ha explicado.

Las 416 páginas envuelven al lector en una historia "cruda, terrorífica y muy trepidante". Así que, tómense su tiempo para ambas historias porque tanto en "La cría" como en "Cuéntame", Pablo Rivero no da tregua. En "La cría" te involucra en la desaparición de Lucas, el niño más famoso del mundo, y te invita a reflexionar acerca de la sobreexposición en las redes sociales de nuestra vida privada, en la que se incluyen a los hijos. "Todo el tiempo estoy planteando posibles culpables y tú tienes que ir descartando", ha contado. Y en 'Cuéntame', Toni Alcántara sigue subido al tren de los cambios políticos y sociales mientras intenta poner en orden su vida sentimental.

"La cría", una reflexión sobre el uso de las redes sociales

"La cría" pone sobre la mesa, sin juzgar, dos tipos de mujeres y dos tipos de maternidad: la de Candela y Adriana. Candela es una teniente de Guardia Civil, que mantiene a su hijo alejado de las redes sociales. Y Adriana, por el contrario, no solo ha expuesto a su hijo Lucas desde el día que nació sino que se lucra de la imagen del pequeño. "No sabemos cómo van a afectar las redes sociales a los menor. Muchos niños están expuestos antes de nacer: en las ecografías, etc [...] Les crean una identidad virtual", ha señalado Rivero.

Ambas vidas estarán relacionadas tras la desaparición de Lucas. El 'sharenting' es término que se utiliza para definir el fénomeno mediante el cual los padres publican fotos, vídeos y un largo etc de imágenes de sus hijos en las redes sociales sin ninguna consideración de seguridad y provacidad, y es también el tema principal que utiliza el actor. "Intento introducir -en la novela negra- temas que a mí me preocupan, y me parecen más terroríficos que el terror", ha destacado.

El nacimiento digital, el bullying, la salud mental, la violencia vicaria y el anonimato y la persecución son los temas que destacan en "La cría". ¿Hacemos un buen uso de las redes sociales? ¿Sobreexponemos nuestras vidas y la de la gente que nos rodea? ¿Estamos constantemente controlados? ¿Incitan las redes al odio? "Esto es novela negra. Me tengo que ir a los extremos [...] No es sentenciar, es hablar de hechos y que cada uno saque sus propias conclusiones", ha aclarado.