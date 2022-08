Después de 20 años y más de 400 capítulos, es imposible que los protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó' no tengan recuerdos. En una entrevista para RTVE Play, Imanol Arias y Ana Duato hablaron de los primeros castings con los que iban a ser "sus hijos" en la ficción, los hijos de los Alcántara. Pero, ¿cómo lo recuerdan los verdaderos protagonistas? Hemos preguntado a Irene Visedo y a Pablo Rivero, y esto es lo que nos han contado.

Los cómplices de este proyecto propusieron que "el hijo se pareciera a la madre y la hija al padre", tal y como explicó Imanol Arias en su entrevista. Un detalle que no pasó desapercibido para los representantes de esta cantera de jóvenes actores, que vio su oportunidad de formar parte de esta serie. "Me llamó mi repre y me dijo: Ha llamado Elena Arnao porque están buscando chicos que se parezcan a Ana Duato o a Imanol Arias, y te quieren ver porque te pareces a Ana", ha contado Pablo Rivero.

El primer casting de Pablo Rivero para 'Cuéntame cómo pasó' ¿Recuerdas la escena en la que Toni Alcántara va a buscar a su hermano pequeño al camión para pedirle que vuelva a casa? Esa secuencia fue la primera prueba de casting de Pablo Rivero. El actor, que entonces tenía unos 20 años, tuvo que interpretar a un Toni Alcántara, responsable y maduro, animando a su hermano pequeño a volver a casa. "Yo tenía que mirar a Elena Arnao y tratarla como mi hermano pequeño. Fue un trabajo arduo", ha recordado entre risas. 03.54 min Así fue primer casting de Pablo Rivero para 'Cuéntame' El segundo casting fue con toda la familia. Y lo que más recuerda de aquello Rivero es la emoción que supuso para él, que estaba empezando en el mundo de la interpretación, trabajar con actores de la talla de Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana e Irene Visedo a quienes seguía desde hace años.