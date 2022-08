Cuéntame | Descubre qué personaje iba a interpretar Ana Duato

Ana Duato ha hablado en una entrevista especial para RTVE Play de sus inicios en 'Cuéntame cómo pasó', serie en la que lleva trabajando más de 20 años junto a Imanol Arias. Ana Duato interpreta a Mercedes Fernández, una madre coraje, familiar y trabajadora, que ha tenido que esforzárse mucho para hacerse un hueco en un mundo de hombres. Sin embargo, no siempre se pensó en Ana Duato para interpretar a Merche. "No pensé que podría llegar a interpretar a Merche. Se me quedaba grande", ha declarado la actriz.

Imanol Arias y Ana Duato han sido pareja de ficción en más de una ocasión. Antes de que 'Cuéntame cómo pasó' fuera un proyecto, ambos habían trabajado juntos en 'Brigada Central (1982)' y -con 'Cuéntame' en marcha- en 'Severo Ochoa' (2001), dos series de esta casa. Su participación en ambas ficciones llevaron al director y productor ejecutivo, Tito Fernández y Miguel Ángel Bernardeau, a pensar que podrían ser -como ha contado Duato- "la pareja adecuada".

