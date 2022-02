Ana Arias, actriz que dio vida a Paquita durante 17 años, regresa a 'Cuéntame cómo pasó' después de su final abierto hace dos temporadas. Una mujer con mucha personalidad, fuerte y con carácter, así ha sido Paquita también conocida como "La Loba" en la serie. Se ha enfrentado a todo y a todos, y ahora es una mujer con los pies en la Tierra que ya no le teme a nada. "Es un personaje potente, muy característico y con mucha personalidad", ha señalado Ana Arias de su "compañera de vida", Paquita.

Sobre su regreso, la actriz se ha sincerado: "Ha sido bastante emocionante y bastante inesperado -volver- [...] Pero 'Cuéntame' forma parte de mí. En las entrañas lo tengo. Tengo que reconocer que lo echaba de menos".

Ana Arias se ha sumado a las reacciones de sus compañeros y ha tenido unas bonitas palabras para Alicia Hermida, que fallecía el pasado 9 de febrero a los 89 años. Para Arias, Hermida fue su maestra y maestra de 'Cuéntame'. "Sin Alicia Hermida, 'Cuéntame' no sería lo que es".

La hija de Paquita se hace mayor

Aunque no ha querido desvelar demasiado su trama. La actriz ha adelantado que a Diana, la hija que tuvo en común con Miguel Alcántara (Juan Echanove), "le ocurrirá algo", que hará que Paquita tenga que volver. "Cuando me contaron la trama, me salió la Paquita que llevo dentro [...] Y dije: "Si pasa eso, Paquita tiene que estar". La vuelta estaba muy justificada, pero el amor a la serie está por encima. "Yo he crecido en 'Cuéntame'. Para mí es muy importante que vaya bien, esté yo o no".

Diana, la nueva incorporación será un personaje importante en la vida de los Alcántara. "Dianita", como la llama en la ficción, es una joven con un gran talento para la gimnasia rítmica, con posibilidades para ser la primera Alcántara Olímpica de Atlanta 96. "Es la primera vez que a mí me toca trabajar con una niña que ya no es niña, y yo ser la madre", ha contado Arias.

Paquita viajó a San Genaro para abrirse mundo en la gran ciudad. Allí se enamoró, se formó y se hizo una mujer. Y ahora su hija, Diana, vivirá la misma experiencia que su madre. Teresa Pérez es la actriz que encarnará a esta joven dulce e inocente, con ganas de conocer más mundo que Sagrillas. "Todavía no hemos rodado mucho, pero estoy deseando rodar más", ha explicado la actriz.