Álvaro Díaz, Oriol en 'Cuéntame cómo pasó', ha estado en directo desde el Instagram oficial de la serie charlando con los fans sobre su entrada en la ficción, los primeros días de rodaje y las ganas y la ilusión que le ha puesto a este proyecto al que considera un regalo. "Ha sido un regalazo, y solo puedo darles las gracias a todos [...] Ha sido una maravilla. Desde el día que me dijeron que sí hasta hoy, ha sido un regalo y lo seguirá siendo", ha confesado agradecido Díaz.

Oriol regresa a San Genaro después de pasar un tiempo lejos de los Alcántara, con la familia de su padre. La mala relación y las discusiones que mantenía con Inés, su madre, motivó su salida del barrio, y parece que esta vez vuelve para quedarse. Parece que está atravesando por una adolescencia complicada, y llega a casa con nuevos planes de futuro, que nada tienen que ver con la universidad.

En Cuenca, Oriol conoce Melero. Este joven, al que da vida el actor Jordi Garreta, está haciendo el servicio militar en la capital y se ha convertido en el nuevo mejor amigo de Alcántara. Sin embargo, más que un buen amigo es un referente para él, porque sus nuevos gustos e inclinaciones políticas estarán marcadas por las lecciones que recibe de este joven.

La rapada de Oriol en el primer capítulo es un ejemplo de que sus decisiones van a estar influenciadas por las ideas de su amigo. Sobre esta escena, Álvaro Díaz ha contado que no tenía ni idea de que le iban a quitar la melena tan pronto. "No supe que me tenía que rapar hasta 5 minutos antes de la secuencia".

