Jan Garrido: "L'escola és un mirall de què passa al món"

En el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, Jan Garrido del grup de música Xiula, explica com ha treballat la problemàtica des de les escoles. També des de RTVE s'ha abordat la problemàtica i la periodista Alícia Gómez, que presenta el documental d'En Portada que s'estrena avui sota el títol Bullying: No es cosa de niños.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que el seu grup fa pedagogia sobre l'assetjament escoltar, a través de la música. "Vam intentar ajuntar l'educació i l'educació social amb contingut musical de qualitat", ha detallat l'educador social.

"Fem un tipus d'activitat educativa on treballem els temes que ens preocupen", ha detallat, explicant com va sortir un tema com Rispect, que van fer fa uns anys contra el bullying. Generen un "espai de confiança" on els nens i les nenes puguin anar expressant sobre les relacions, fins que finalment algú pot arribar a parlar sobre com viu la violència i l'agressió, i fins i tot arribar a dir en públic un cas d'assetjament escolar.

Garrido també explica que la problemàtica pot començar amb petits detalls, i destaca que "sempre veiem fora al culpable". "Mai puc girar la mirada cap a mi mateix", ha dit, per qüestionar com ens relacionem amb els altres. "Els que vivim situacions de violència en la mateixa pell, es poden anar afluixant i podem anar punts de trobar-nos", ha apuntat.

Sobre el paper de pares i mares, destaca la importància que revisin els seus vincles primaris per educar als fills sobre les relacions més enllà de tècniques, en comptes de "desviar la mirada cap a un mateix". "Aquest paradigma està començant a calar. Desviar la mirada cap a un mateix. Si puc assumir allò propi, puc dir jo soc masclista en algunes, encara em travessa el patriarcat en algunes altres, encara danyo als meus companys... també ho puc portar a la relació", ha dit a tall d'exemple.

Admet que, en alguns casos, els assetjadors actuen d'aquesta manera quan ells també s'han sentit atacats d'alguna manera a casa o a l'escola, encara que no sigui una situació concreta. "Pot ser una mala mirada, una falta d'estima, una falta de reconeixement del vincle... Com més petit és i més rep aquesta situació, més dany va generant i més patós és de gran amb les relacions", ha defensat.

L'educador social ha destacat que en generacions anteriors, "l'agressió se la menjaven i el mestre era el més xungo", ha dit. "Aquesta agressivitat que s'ha menjat... serà un jefe tòxic, un marit tòxic...", considera l'expert.

Creu que les xarxes socials han apujat el volum a la realitat social i els problemes en les relacions, a diferència d'uns anys enrere: "Estem vivint un moment social a tot el món que ens estem adonant que així no pot ser", ha considerat. "L'escola és un mirall de què passa al món en general, no és una cosa concreta. El que hem de fer és cuidar-nos més, també els adults, pel que fa a relacions i com estem en el món", ha argumentat.

Mancances en l'educació Sobre la base de la seva experiència, admet que "falten recursos, falta formació i falta personal" en el món educatiu sobre l'assetjament escolar. Creu que "s'està posant molt sobre la taula" com l'àmbit educatiu i els mestres pateixen cansament. "Fa falta molta mirada, molta ajuda i molt acompanyament", ha reconegut, afegint que falta presència d'adults en algunes aules: "Un mestre sol amb 25 persones, estem en un moment que és difícil, quan hi ha molta casuística de nens i nenes que ho estan passant molt malament"; ha argumentat.