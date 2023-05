Jan Garrido: "L'escola és un mirall de què passa al món"

En el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, parlem amb Jan Garrido del grup de música Xiula, que ha treballat la problemàtica des de les escoles. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que les xarxes socials han apujat el volum a la realitat social i els problemes en les relacions: "L'escola és un mirall de què passa al món". "Fem un tipus d'activitat educativa on treballem els temes que ens preocupen", ha detallat, explicant com va sortir un tema com Rispect, que van fer fa uns anys contra el bullying. També destaca la importància que els pares revisin els seus vincles primaris per educar als fills sobre les relacions. I connectem amb la periodista Alícia Gómez, que ens presenta el reportatge d'En Portada sobre el cas de la Kira: "Quan escoltes un testimoni, és innecessari afegir res més".