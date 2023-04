Bogeria per 'The Boss' a Barcelona aquest cap de setmana

Bruce Springsteen protagonitza l'actualitat cultural, social i internacional del cap de setmana a Barcelona. Els dos concerts del 'Boss' a l'Estadi Olímpic Lluís Companys reuneixen a milers de fans incondicials de Bruce Springsteen & E Street Band. Springsteen va arribar a la capital catalana el passat dimecres, el que va provocar algunes guàrdies a les portes de l'hotel on s'allotja per tal d'aconseguir algun autògraf o fotografia.

Obama i Spielberg entre els assistents El matrimoni Obama i el director de cinema Steven Spielberg també estaran presents a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A banda del concert, han aprofitat per fer turisme gastronòmic i cultural a Barcelona. Hores abans del primer concert, han visitat el Museu Moco i han sopat al restaurant 'Amar' del xef Rafa Zafra.

La tria musical del concert L'àmplia carrera musical de Bruce Springsteen fa que la tria dels temes pugui crear expectació entre els assistents als concerts que marquen l'inici de la gira europea. El periodista Jofre Llombart ha explicat a 'El Vespre' com és el format habitual del 'Boss'. El concert dura 2h i 45 minuts i segueix un mateix patró: sempre hi han les mateixes 19 cançons en els 28 concerts que ha fet fins ara. Pel que fa a les novetats més recents, del disc 'Letter to you' sonen 4 temes i del nou disc de versions de soul toca una o dues cançons. 'Born to run' és l' àlbum que més presència té als concerts i per aquells que esperin 'Born to the USA' una decepció: només l'ha tocat una vegada en els darrers concerts.

Una relació especial amb Barcelona Per què comença la gira a la capital catalana? El periodista Jofre Llombart explica que més enllà de la relació especial que Springsteen té amb la ciutat, respon a una qüestió logística per la ubicació geogràfica i estratègica de la ciutat. Aquest fet permet fer de Barcelona un punt de partida o final òptim per continuar o finalitzar la ruta des d'altres punts d'Europa. Però què vol dir aquesta 'relació especial'? A banda dels tradicionals 'Bona nit' a l'inici del concert, Llombart recorda que el primer concert de retrobament del 'Boss' amb la E Street Band va ser a Barcelona l'any 1999. Un fet que no va ser casualitat i va ser triat pel cantant nord-americà. 10.35 min Les claus dels concerts de Bruce Springsteen a Barcelona