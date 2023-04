01:39

Divendres té lloc el primer dels dos concerts que 'The Boss' farà a la capital catalana

A partir de les 12h, quan s'ha fet la última ronda de control de tanda, els fans han anat entrant per ordre de llista. Són gairebé un miler i accedeixen a les portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Fans vinguts de Nova Zelanda, Dubai o des del New Jersey natal de Bruce Springsteen passant per diversos punts de la península.

Són gent que segueixen Bruce Springsteen a tot arreu i que, diuen, els ha ajudat en molts moments de la seva vida | INFORMA: Agnès Batlle