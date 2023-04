Eduard Fernández se despide de su madre con un monólogo sobre el escenario. Una despedida y a la vez un homenaje a ella en el que durante 80 minutos se mete en la piel de su madre para expresar la relación, íntima y especial que tenía con ella y donde todo el público que la ve coincide en que vive una auténtica catarsis. Así se lo ha contado a Carlos del Amor en La Matemática del Espejo dedicado al Alzheimer.

El ganador de tres Goyas está, sin duda, ante el papel más especial de su carrera: “Es muy bonito ver cómo reacciona el público. Es una madre que habla mucho de su hijo. Su hijo ha cambiado el nombre del original se llama Eduardo. Yo estoy habitando durante la función infancia, también mi madre es ese irse y volver, ese amor incondicional al hijo. Es un paseo por una vida hacia el momento de irse, hacia el más allá, pero también con algo bonito y bello al final, descansar ya. Es muy agotadora la obra para mí, pero es muy hermoso. Al final la comunión con el público es muy potente”. Un obra con una calidad humana impresionante y dirigida por Andrés Lima.

“Hago de mi madre, que era muy bonita”

Una representación en la que el propio hermano del actor ve a su propia madre. Una mujer que dedicó su propia vida a cuidar de los demás como tantas de su generación: “Entregó su vida para cuidar a su familia sacrificándose ella. En esta obra están todos sus valores. Un acto de generosidad brutal y medio obligados de alguna manera por los tiempos en que vivieron. Y luego, a los 40 años abrió la tienda, se fue a estudiar a la universidad y luego llegó el Alzheimer ya de mayor y empezó a cambiar”.

Eduard hecha la vista atrás y recuerdo los comienzos de la enfermedad. Sabía que se enfrentaba a algo duro, muy duro como hijo y como cuidador, pero también le esperaban momentos llenos de ternura: “Cuando iba con ella le decía: ¿Mamá quién soy? Di cosas. Entonces yo decía ¿soy tu padre? no... ¿soy tu madre?... no ¿soy tu hermana? no ¿soy tu hijo?. Yo soy tu hijo mamá soy tu hijo. Entonces decía ¿de verdad? ¿no me engañas? ¡Ah!, por eso te quiero tanto. Sé que de alguna manera el vínculo estaba y ella lo sabía, pero no sabía por qué. Me parece bonito ver que se conservaba el vínculo a pesar de no saber cuál era. No saber poner nombre”.