Nos la encontramos elegante y con ganas de hablar y lo hace con una serenidad pasmosa. Es una gran dama, y no solo de la interpretación, sino de la vida. Carme Elías fue diagnosticada de Alzheimer en 2019, y es una de las invitadas de Carlos del Amor en La Matemática del Espejo dedicado a esta enfermedad que empieza con pequeños despistes y termina devorando todos los recuerdos.

Delgada y con una seguridad que deja ver la mujer tan fuerte que es. Ha escrito un libro Cuando ya no sea yo, un trabajo escrito con las entrañas en el que describe su convivencia con la enfermedad, ‘Al’, como le gusta llamarla a ella: “No fue fácil tomar la decisión de escribirlo. Cuando me lo propusieron, estuve dudando muchísimo los pros y los contras, lo que significaría. Alentada por mi familia y también por algunas amigas y amigos cercanos, decidí que sí, que podía ser una misión para mí también hacerlo público y un poco tratar de explicar lo inexplicable de la enfermedad y, poco a poco, pues yo voy avanzando en eso como como ella avanza conmigo”.

"Me doy cuenta que me doy cuenta"

Explica que esta enfermedad no hay más remedio que aceptarla y trata de hacerlo lo mejor posible: “Convivo con él, con mi amigo 'Al' de una manera amigable. No puedo pelearme con él porque no tengo ningún medio para pelear. Tiene la partida ganada”.

Un libro donde a pesar de la dureza del testimonio no falta el sentido del humor. En sus páginas la actriz nos recuerda que tiene un Goya, tiene un Gaudí, y tiene un Alzheimer. Se sincera y cuenta de manera abierta el alivio que le supuso hacer pública su enfermedad: “La liberación fue en cuanto me lo comunicaron, porque a mí me estaban pasando cosas rarísimas. Estuve sufriendo mucho, mucho tiempo, porque nadie me diagnosticaba nada. Nada grave, quiero decir. Entonces parecía que yo sufría pánico escénico. Claro, siendo actriz esto es muy duro, porque cuando se dice acción, tú tienes que estar ahí y hacerlo. Así que cuando me lo diagnosticaron, de pronto fue decir; "Vale, no estoy loca".

Su narración son sus vivencias con la enfermedad. Asegura que no es nada fácil de expresar, pero que piensa que puede ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación y no tienen tantas herramientas como ella para hacerle frente: “Es una cosa muy, muy perversa que todos los días, cuando te levantas sabes que está contigo. Y todos los días cuando te acuestas sabes que está contigo. Y todos los días te preguntas ¿dónde estaré hoy? ¿Qué me pasará hoy? Te vas quedando… Yo me voy quedando más encerrada en casa y, sin embargo, también he tenido la gran oportunidad de poder contarlo, tanto en entrevistas, como en un libro”.