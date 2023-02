La memoria del Alzheimer: "Te quedas fuera de la sociedad"

Joaquina es profesora, un día llegó a su clase y se vio incapaz de recordar el nombre sus alumnos. Un despiste que se fue prolongando durante días, con cada vez más dificultad para memorizar. A eso se sumó que, volviendo a su casa en un recorrido que había hecho durante toda su vida, comenzó a perderse. Señales de alerta que le hicieron consultar a su médico de cabecera, que la derivó a un neurólogo. Fue este el encargado de dar el diagnóstico: Alzheimer. A partir de ese momento, la vida de Joaquina cambió por completo.

La despidieron de su empleo. Ella sintió que, por todo lo que se había esforzado y luchado durante tantos años, ya no valía para nada al verse en su casa con todo el estigma que las consecuencias de esta enfermedad implican, sintiéndose invalidada: “El problema es que, una vez que te diagnostican, tú te quedas fuera de onda. Ya estás fuera del trabajo, fuera de sociedad y fuera de todo”, nos cuenta Joaquina en el espacio Hablamos de Salud Mental de Radio 5. Ha sido su familia quien, desde el primer momento, ha estado ahí para apoyarla, pero con la limitación de que ellos no pueden detener sus vidas.

Desde esa perspectiva ha vivido la enfermedad Almira. Diagnosticaron a su marido con 50 años. En su caso, el progreso fue muy rápido. El principal problema es que tuvo que cuidar a una persona que no la reconocía, que no reconocía a su hijo, pero que tenía fuerza y que Almira, nos asegura, no podía manejar.

"Cuando la persona está en fase grave, está en otro mundo paralelo, pero las personas que estamos alrededor somos los que más lo padecemos. Es una impotencia”.

Una impotencia que se puede combatir con ciencia e investigación. Por ello, es tan importante hablar de demencia, hablar de salud mental.

Las cifras de la demencia y el Alzheimer Casi el 3% de la población en España sufre demencia. De estos casos, más de la mitad son de Alzheimer. Es decir, a unas 800.000 personas les han diagnosticado esta enfermedad en nuestro país, según apunta la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además, cada año se descubren unos 40.000 casos nuevos en España, que afectan en mayor medida a las mujeres a partir de los 80 años. Nos referimos a cifras que están muy por debajo de las reales, porque se calcula que casi cuatro de cada diez casos están sin diagnosticar. Un hallazgo molecular podría explicar por qué el alzhéimer afecta más a las mujeres El Alzheimer es la forma más común de demencia, un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras actividades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. No es una característica normal del envejecimiento. Aunque el factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad, no es el único. Los otros principales factores de riesgo son la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la depresión, la inactividad cognitiva, la hipoacusia y el aislamiento social. Aunque es difícil medir el aislamiento social y la soledad de manera precisa, existe una fuerte evidencia de que muchos adultos están socialmente aislados o se sienten solos en maneras que ponen en riesgo su salud. El aislamiento social se ha asociado a un aumento de casi el 50% del riesgo de demencia. Las relaciones sociales escasas se han vinculado a un crecimiento del 30% del riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca o de tener un accidente cerebrovascular. Al final, es una pescadilla que se muerde la cola: la soledad incrementa el riesgo de demencia y la demencia el de soledad. Así lo expresa Joaquina: “Pierdes el ritmo total de tu vida, de tu existencia, que es lo más importante”. La Federación Mundial para la Salud Mental señala que los países no cuentan con los conocimientos ni la concienciación suficiente para hacer frente a este problema, lo que contribuye al aislamiento y la estigmatización. Alzhéimer, la epidemia sin freno del siglo XXI