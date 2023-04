Que las matemáticas están en (casi) todo lo que hacemos es un hecho que no por mucho repetirse deja de ser cierto. Algunas veces se descubren con mucha facilidad al mirar un extracto bancario o la imponente belleza de un edificio y otras veces se esconden, o parece que tratan de hacerlo, en paisajes menos cuantificables, nada geométricos (en apariencia).

Muchísimas. Casi de cualquier rama de esta disciplina que se nos ocurra. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas habrá en el fondo del mar? No disponemos, hasta donde yo sé, de este dato, pero les animo a que hagan una estimación del mismo y me la cuenten en Twitter. Si le preguntan a casi cualquier matemática que vaya a verle qué matemáticas esconde el mar, posiblemente, entornará los ojos unos segundos para pensar y les contará alguna de estas dos.

¿Qué tienen que ver los patitos viajeros con las matemáticas?

Muchísimo. De hecho, en mayo de 2021, un grupo de matemáticos españoles (Eva Miranda, Robert Cardona, Daniel Peralta y Francisco Presas) publicaron un artículo en en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), una de las revistas científicas más importantes del mundo abordando este naufragio. El problema (matemático) que trataban de abordar Eva y sus colegas tenía que ver con el mar y los patitos en tanto que estaban interesados en decidir si sería posible predecir el comportamiento de un fluido. Concretamente, el comportamiento de las corrientes marinas. Les adelanto que la respuesta es negativa. Era imposible saber dónde irían a atracar los patitos.

Se podría pensar que, bueno, no es una gran tragedia para la humanidad no saber cómo se comportan las corrientes marinas en general. Toda vez que el ser humano ha desarrollado herramientas suficientemente potentes y efectivas para llevar a los patitos (o lo que sea) donde haga falta. Si es que nuestra ciencia y nuestra tecnología ya pueden con todo. O con casi todo.