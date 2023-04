El título de esta nota está inspirado en una conversación con mis hermanas en la que, tras describir con un nivel no despreciable de detalle el comportamiento de alguien no presente en la citada tertulia, mi hermana mayor, mi Tata, dio por terminado el palique con una frase similar, dicha con una mezcla de desconcierto y hastío.

“¿La gente no puede ser como nosotras? ¿No pueden ser normales?” Y es de esto de lo que os quiero hablar. ¿Qué significa ser normales? ¿Cuál es la unidad de medida de la normalidad? ¿Existe algún organismo como la BIPM -La Oficina Internacional de Pesas y Medidas - que disponga de unos criterios objetivos para medir lo normales o anormales que somos?

Empecemos por la tercera de las preguntas planteadas, la respuesta es no. Para la segunda, la respuesta es que no existe, al menos, hasta donde yo sé, dicha unidad de medida. Vamos a detenernos un poco más en tratar de responder a la primera.

¿Qué significa ser normales?

Aunque, en principio, esta pregunta parece que debe ser respondida desde la psicología, la filosofía o la psiquiatría, por ejemplo, vamos a tratar de dar una explicación desde el punto de vista de las matemáticas. Para ello vamos a usar un grafo que no es más que un objeto matemático muy bonito que nos sirve para modelar (de manera simple y muy visual) situaciones que queremos analizar.

En este grafo, en concreto, tenemos 14 puntos (los solemos llamar vértices o nodos) que representan a 14 personas de una cierta red social (una comunidad de vecinos, una clase de un instituto, un club de petanca… ) y las líneas indican relaciones de amistad (o conocimiento) entre dichas personas.

Espejismo de la mayoría - Grafo 1 CLARA GRIMA

Como veis, hemos coloreado a 3 de estas 14 personas de color azul porque tienen alguna característica distinta del resto. No sé, podemos pensar, por ejemplo, que las 3 opinan que la Tierra es plana. Ya, en ciencia la opinión no cuenta, solo cuentan los datos y la observación, pero, como dijo aquel famoso matador, hay gente pa tó.

A la vista del grafo anterior, ¿qué es lo normal en esa red o grupo social? Visto desde fuera, desde nuestro punto de vista, lo normal es ser blanco. Solo 3 de 14 son de color azul y los restantes, 11 de 14 son de color blanco. Lo normal es ser blanco. Fácil.

¿Fácil? No, no lo creo. Está claro que lo normal, en ese grupo o red social, es ser blanco para nosotros porque lo observamos desde fuera.

Veamos qué perciben las personas que están dentro de esa comunidad, los que están enredados en esa red social.

Fijaos, para empezar, en el nodo G. Tiene 3 amigos (o conocidos): B, F y H. De ellos, 2 (B y H) son azules. Es decir, 2 de 3, más de un 66% de sus amigos son azules. Eso significa que G percibe que lo normal es ser azul.

Espejismo de la mayoría - Grafo 2 Espejismo de la mayoría - Grafo 2 CLARA GRIMA

Esto puede provocar que G se sienta como un bicho raro por no ser azul. Ya, no tiene razón, nosotros sabemos que lo normal es ser blanco pero porque estamos fuera de esa red. Pero para G, más del 66% de su comunidad es azul y no podremos convencerle de otra cosa porque no puede verlo. Quién sabe si G, por no sentirse un bicho raro, con el tiempo cambiará de opinión y empezará a opinar que la Tierra es plana. A todos nos gusta sentirnos parte del grupo.

Pero, sigamos con más personas de nuestra red social. Nos fijamos ahora en F e I. Estas dos personas perciben que la mitad de sus amigos (o conocidos) son azules y la otra mitad son blancos.

Espejismo de la mayoría - Grafo 3 Espejismo de la mayoría - Grafo 3 CLARA GRIMA

Bueno, F e I no perciben (como le ocurría a G) que la mayoría de su red de amigos sea azul pero, ojo, perciben que ambas opiniones son igualmente populares y eso, como sabemos, es mentira. Solo 3 de 14 piensan que la Tierra es plana. Luego F e I también están deslumbrados por un espejismo.

¿Qué podemos decir de las personas A, E y J?

Espejismo de la mayoría - Grafo 4 Espejismo de la mayoría - Grafo 4 CLARA GRIMA

Efectivamente. Las tres tienen 4 amigos cada una de ellas y 3 de estos son azules. Es decir, A, E y J perciben que 3 de 4, esto es, el 75% de su comunidad es azul. Las tres perciben que lo normal es ser azul. Y sí, claro, es falso. Pero no pueden verlo porque las tres están dentro de esa burbuja social.

Qué quereis que os diga. Estar todo el tiempo en contra de la opinión de un 75% de tus amigos, familiares o conocidos debe ser agotador. No me extrañaría que A, E y J acabaran manifestándose con terraplanistas.

Terminemos con esto. Veamos qué perciben como normal los vértices blancos que no hemos analizado: C, D, L, M y N.

Espejismo de la mayoría - Grafo 5 Espejismo de la mayoría - Grafo 5 CLARA GRIMA

¿Cómo os quedáis? Estas 5 personas, que representan un 36% de la comunidad, perciben que todos sus amigos son azules. Todos.

A la vista de este ejemplo, espero haberos convencido de que no es nada fácil definir qué es la normalidad. Siempre depende del punto de vista o del color del cristal de las gafas.

Pero, sobre todo, espero que os sirva para entender y empatizar con aquellas personas que no piensan como nosotros, que tienen miedos estúpidos (desde nuestro punto de vista) o convicciones absurdas (siempre desde nuestra óptica). Porque en la mayoría de los casos, no depende ni es consecuencia de la inteligencia o la racionalidad de dichas personas, sino que pueden estar deslumbradas por este fenómeno. Y, créeme, si tú o yo estuviésemos en la misma burbuja, probablemente, también lo estaríamos.

Este fenómeno se conoce como el espejismo de la mayoría y fue descrito en 2016 por Kristina Lerman y su equipo.

Por último, vamos a fijarnos en los vértices azules, B, H y K. ¿Qué tienen de especial? Son los que tienen más amigos. ¿Son, por esta razón, los influencers de la red social? Depende de cómo definamos el concepto de influencer en una red social, porque hay muchos criterios distintos para ponerle esta etiqueta a un usuario de una red.

Pero de todo esto seguiremos hablando en el capítulo 2 del programa Una matemática viene a verte: Redes, influencers, pandemias y otras matemáticas del montón. En esta nueva entrega nos movemos entre influencers y descubrimos cómo un tuit corriendo por las redes sociales se estudia con las mismas matemáticas que un virus propagándose por la población. Nuestros invitados serán Dani Mateo, y Clara Prats, profesora en la UPC.

El capítulo 2 del programa 'Una matemática viene a verte': Redes, influencers, pandemias y otras matemáticas del montón. RTVE

* Puedes disfrutar del programa Una matemática viene a verte cada miércoles a las 19:45 horas en La 2 y siempre, cuando quieras -gratis y online- en RTVE Play.