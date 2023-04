¿Qué es el ciberacoso? 5 claves para combatirlo

Según un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, siete de cada diez menores sufren ciberacoso en España. El dato es escalofriante, ¿verdad? Esta cifra nos hace pensar que, sin duda, más gente de la que imaginamos vive situaciones incómodas y delicadas a través de redes sociales o WhatsApp.

Es más, seguro que conoces a alguien que ha recibido mensajes dañinos a través de Internet. ¿Y por qué es tan habitual? Pues porque las redes sociales permiten el anonimato de quien acosa. Esconderse tras una pantalla facilita este tipo de delito. Porque sí: amenazar, atacar o extorsionar digitalmente también es delito. Incluso aunque quienes lo lleven a cabo sean menores, tienen responsabilidad penal y civil.

Poner en privado el perfil de redes sociales , y elegir con quién compartes tus publicaciones, es fundamental si no queremos que personas desconocidas (o que no queremos que sepan de nosotros) tengan acceso a material que podrían usar para atacarnos. Este punto es muy importante para el siguiente.

Ignorar a los haters

Uno de los consejos que la Policía Nacional dio en Brigada Tech fue que no se le dé bola a los ciberacosadores. Si alguien te ataca con mensajes dañinos, si te provoca o te etiqueta en publicaciones en las que no quieres aparecer, lo ideal es no entrar en su juego. Es mejor no discutir e ignorarle. Y si todo esto no es suficiente, hay que bloquear y pedir ayuda.