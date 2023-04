El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha acceptat la invitació del ‘Late Xou amb Marc Giró’ i s’ha presentat al programa sense corbata, vestit amb camisa, texans i vambes. Davant la sorpresa del presentador, el convidat ha contestat: “Volia ser exclusiu. He pensat, anem a fer una cosa especial pel Marc”.

Seguint amb el tema de la indumentària, el cap de l'Executiu català ha parlat de la reunió de Zoom que el seu equip i ell van fer per decidir quines ulleres portaria. "Tothom opinava. Gairebé semblava un jurat popular” ha dit rient el president, i ha continuat explicant que aquesta reunió va tenir lloc just abans de la campanya electoral per a les eleccions del 2021. “Canviar d’ulleres és una operació d’alt risc. Les ulleres configuren la cara de les persones i la imatge”, ha assegurat Aragonès. L’òptica li va deixar 30 models diferents i el final “vaig acabar agafant les que li agradaven a la meva dona”, ha reconegut.

La cara més personal de Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya

2 anys de presidència El pròxim 20 de maig farà dos anys que Pere Aragonès va convertir-se en president de la Generalitat de Catalunya. Marc Giró li ha demanat si en algun moment se’n pot oblidar que és president i Aragonès li ha contestat que: “No te n’oblides, però hi ha moments en què pots estar més relaxat a casa i aconsegueixes desconnectar una mica. Després, quan tornes a connectar, dius: ‘Ui! Que soc el president i tinc tots els problemes i tota la llista de temes a treballar’”. El presentador també ha volgut saber si té algun lloc on prendre les decisions i si existeix la soledat del president. Pere Aragonès ha admès que “sí que hi és perquè, al final, l’última paraula la tens tu. No pots mirar cap amunt i passar el problema cap a dalt”. “Normalment, les decisions importants no tens gaire temps per dir: 'Bé, ara em tanco, ho programa i planifico'”, ha afegit.

Els timbres de la Generalitat Aragonès també ha explicat una singularitat de la Generalitat de Catalunya. Resulta que quan arriba el president, sona un timbre; quan arriba una autoritat (un ministre, un ambaixador, la presidència del Parlament, l’alcaldessa de Barcelona...), sonen dos timbres, i quan ve la parella del president, es fa sonar un timbre molt llarg. “Ho vaig demanar i em van dir que això s’ha fet sempre”, ha dit amb un somriure. Amb 9 anys, Pere Aragonès va rebre el típic encàrrec d’escriure una redacció sobre les vacances de Nadal, però en lloc d’explicar el seu dia a dia, va escriure sobre la dissolució de l’URSS. Quan tenia 12 anys, feia d’àrbitre per no haver de jugar a futbol i als 14, va fundar el seu primer partit amb els amics de Pineda. La formació es deia JIC, Joves Independentistes Catalans.