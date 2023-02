Carme Ruscalleda visita el 'Late Xou amb Marc Giró' amb dos porquets a les orelles. Les arracades de la xef sempre han destacat per la seva originalitat. En té de fruites, animals i, fins i tot, de 'Pulp Fiction', un John Travolta i una Uma Thurman en miniatura. L'entrevista ha començat repassant l'ampli ventall d'arracades que té Ruscalleda.

La xef va tancar el restaurant que tenia a Sant Pol de Mar, el Sant Pau, i ara fa "coses que ni m'havia pensat", ha dit Ruscalleda. La convidada va arribar a tenir set estrelles Michelin i es va convertir en l'única dona del món que ho havia aconseguit. Tot i haver tancat el seu restaurant, Carme Ruscalleda no para. Recentment, per exemple, ha participat en el videoclip de la cançó "Amb la polla i amb l'ou" del cantautor Roger Mas. També, ha aprofitat el temps extra per fer un viatge a París que tenia pendent. Una visita tranquil·la amb el seu fill Raül, "És tan preciós badar i que ningú t'esperi", ha assegurat Ruscalleda.

3 coses que fem malament a l'hora de cuinar Marc Giró ha aprofitat l'oportunitat per demanar a la xef tres coses que fem malament quan cuinem. La primera, ha explicat Ruscalleda, és fer bullir massa el menjar, la segona; "no tenir la cuina i la nutrició dins la llista de coses interessants de la nostra vida", i la tercera, cuinar sense il·lusió ni ganes.