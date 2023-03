Berto Romero està a punt d’estrenar ‘Lo nunca visto’ al Teatre Coliseum de Barcelona. L’humorista, guionista i actor ve al ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar sobre el xou que veurà la llum el pròxim 23 de març i de la sèrie que ha escrit i protagonitzat, anomenada ‘El otro lado’.

“És el títol d’espectacle més honest que he fet mai”, ha dit rient l’humorista, “és tot nou”, ha afegit. El cartell de ‘Lo nunca visto’ ja dona pistes sobre allò que veurà el públic damunt l’escenari, “juguem una mica amb la idea del ‘trampantojo’, d’una mentida que sembla veritat”, ha explicat Berto Romero.

La imatge ha anat a càrrec de l’artista Albert Bonet i és una versió del quadre ‘Huyendo de la crítica’ (1874). El guionista explica que es tracta d’un espectacle d’stand-up, que comptarà amb efectes especials, on faran allò tan típic dels monologuistes de “posar-nos al dia”.

Marc Giró li ha recordat que fa 25 anys que actua i li ha ensenyat unes quantes fotografies dels seus inicis. Després del repàs, Berto Romero ha dit que: “No soc gens nostàlgic. No trobo a faltar res”.

"El otro lado", la creació de terror de Berto

Un altre projecte que podria veure la llum aviat, és la sèrie de terror i comèdia de Berto Romero. Escrita i protagonitzada per l’humorista, ‘El otro lado’ compta amb la direcció de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, i amb Andreu Buenafuente entre l’elenc. “És de terror, però els personatges fan una mica de gràcia perquè estan interpretats per l’Andreu i jo mateix”. Sobre la feina de Buenafuente com a actor, Berto Romero creu que “sorprendrà”.

La proposta repeteix la fórmula de sis capítols, que el creador ja va fer servir a ‘Mira lo que has hecho’. ‘El otro lado’ és una sèrie original de Movistar Plus+ en col·laboració amb El Terrat.