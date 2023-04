Judit Martín apareix d’entre les cortines del ‘Late Xou amb Marc Giró’ ballant i vestida d’Alf. Marc Giró li ha demanat el perquè i la còmica ha explicat que a casa seva no celebren el ‘Caga tió’ sinó el ‘Caga Alf’. “Arrepleguem a la gent que no celebra la nit de Nadal i llavors, en un moment de la nit, marxo al lavabo i apareix l’Alf amb molts regals”, ha dit rient l'actriu.

“No m’agrada ni fer teatre, ni veure’l“

Judit Martín ha admès que li encantava disfressar-se, però que “això era abans de treballar al ‘Polònia’ i al programa ‘Està Passant’”. “Quan et fan disfressar tres o quatre vegades a la setmana, perd una mica la gràcia”, ha reconegut la còmica.

Durant l’entrevista, també ha assegurat que no li entusiasma el teatre: “No m’agrada ni fer-lo, ni veure’l”, ha dit l’actriu. “Ho he intentat, però és una relació que no arriba enlloc. A mi m’agrada més la improvisació”, ha declarat.

Els ‘pongos’ i les històries que amaguen I és per aquesta raó, que Judit Martín s’ha especialitzat en la improvisació i ha portat als escenaris diferents propostes d’impro show, com per exemple, ‘Not Talent’ (el 14 d’abril al teatre Kursaal de Manresa) o l’espectacle que té amb Alba Florejachs, ‘Pongo’. La proposta troba el seu punt de partida en els ‘pongos’ que porta el públic, objectes decoratius peculiars. La pròxima oportunitat per veure el xou serà el 29 d’abril a Gelida, Barcelona. Judit Martín ve al programa per parlar de 'Not Talent' i 'Pongo' Moisés Soler