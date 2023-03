El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insisteix que el CatalanGate no està tancat i reclama a la comissió del Parlament Europeu que investiga el cas Pegasus que arribi "fins al fons". Una petició que ha traslladat en persona a la compareixença que ha fet a Madrid en qualitat de víctima del ciberespionatge amb el programari, al costat dels també espiats, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret i l'alcaldable republicà per Barcelona, Ernest Maragall.

Falta informació als afectats La missió s'ha tancat aquest dimarts amb el reconeixement de la delegació d'eurodiputats que els afectats pel programari espia no tenen prou informació, ni transparència. En aquest sentit, recomanen la regulació d'aquest tipus de programes per part dels Governs perquè només es pugui fer servir en casos legítims com la lluita contra el terrorisme. A banda, proposen l'ajuda de l'Europol per esclarir els fets. Un dels temes que ha sobrevolat tota la missió en aquestes dues jornades de reunions ha estat l'absència de personalitats destacades de la Moncloa. Un fet que el president de la Comissió, Jerome Linaers, ha atribuit a la coincidència amb la moció de Vox, pel que ha negat que les autoritats espanyoles hagin tingut "cap tipus de voluntat de boicotejar" la feina dels eurodiputats desplaçats a Madrid. Ara bé, Anne-Sophie Pelletier (Esquerra Europea) ha admès obertament que les dificultats que s'estan trobant als diferents països on estant anant per aconseguir "treure'n l'aigua clara".

Enfrontament amb Zoido En la seva compareixença, Aragonès, Serret i Maragall han qualificat el cas de "guerra bruta" contra l'independentisme i demanen que els ajudin a "trobar garanties". Denuncien que se'ls hagi espiat com a polítics sobiranistes. Aquesta afirmació ha estat rebatuda taxativament des del PP i el PSOE. L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, membre de la missió comunitària, ha estat molt dur quan ha assegurat que "aquí estan permeses totes les ideologies, però com a qualsevol estat de dret, el que no es permeten és la comissió de fets delictius". El president de la Generalitat li ha preguntat si "ser president de la Generalitat i independentista justifica que pugui ser espiat?". 01.30 min Aragonès reclama "arribar al fons" a la missió europea que investiga el cas Pegasus