17:11

El Govern aprova l'eliminació de l'amiant a Catalunya abans del 2032

El Govern ha aprovat aquest dimarts el pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, que pretén assolir l'objectiu europeu de retirar aquest material de tots els edificis públics abans de l'any 2028 i a la resta del país abans de 2032. S'ha habilitat un fons específic de 10 milions d'euros, ampliable amb aportacions addicionals al llarg de l'any, per desenvolupar aquest pla i aconseguir eliminar els 4 milions de tones que es calcula que hi ha d'amiant a tot Catalunya.

El text recull 21 actuacions enfocades a la detecció de l'amiant i la formació necessària per als tècnics que l'hagin de treure, entre altres. Aquestes actuacions s'organitzen en quatre àmbits: la identificació, la retirada, la prevenció i un nou marc normatiu que el Govern creu que ha de passar per una llei específica d'erradicació de l'amiant a Catalunya i també per una normativa estatal.