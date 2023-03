La regidora a Barcelona per ERC, Elisenda Alamany, creu que el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona, Xavier, Trias, porta propostes per una ciutat "que ja no existeix": "Trias ve a salvar Convergència, no ve a salvar Barcelona". Alamany creu que l'alcaldable per Junts suposarà "més creuers" i diu sentir-se "lluny" de les posicions que volen una Barcelona "saturada pels qui vinguin de fora". La candidata d'ERC demana reaccionar davant les famílies joves que marxen "d'una Barcelona, insostenible pel preu o per la contaminació" i afegeix que ara que té fills és "més conscient de les arrels. No vull una Barcelona que m'expulsi".

Alamany: "Ada Colau ha tancat la ciutat" Alamany defensa votar opcions que deixin enrere "el que no va voler el 2015 i 2019", ja que "la ciutat ja va expressar la seva opinió", en referència als resultats de Trias i, l'actual alcaldessa d'En Comú Podem, Ada Colau: "ha tancat la ciutat" i considera que és la responsable que la ciutat "cada vegada brilli menys".

Alamany: "El nostre gran rival continua sent el PSC" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Alamany creu que el seu rival real en les pròximes eleccions municipals són els socialistes: "El nostre gran rival continua sent el PSC". En aquest sentit, recorda que el PSC ha governat la ciutat des de les primeres eleccions municipals i els veu "molt a prop de Trias": "Collboni diu allò de treball, treball, treball, una ciutat franquícia" i posa d'exemple el Carrer Ferran, l'accés a l'ajuntament i el Palau de Generalitat com un carrer "de baix cost".

Per a Alamany Pasqual Maragall ha sigut el millor alcalde La regidora creu que Pasqual Maragall ha estat el millor alcalde que ha tingut Barcelona: "Sabem reconèixer els bons polítics quan darrere hi veus una persona". Alamany afegeix que Pasqual Maragall va posar la ciutat de Barcelona "al món" i que li agraden les persones amb molta personalitat com ell: "Els qui arrisquen i posen contra les cordes les seves pròpies organitzacions".

La regidora per Esquerra Republicana de Catalunya demana reconèixer que la ciutat encara viu del llegat socialista a Barcelona i pensa que ara li toca a una altra generació dir què Barcelona ha de viure i ser coneguda per la innovació: "Fer una reset, que brilli amb les coordenades del XXI".