Alamany: "Trias ve a salvar Convergència, no Barcelona"

Elisenda Alamany creu que el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona, Xavier Trias, arriba amb propostes per una ciutat que ja no existeixi: "Ve a salvar Convergència, no ve a salvar Barcelona", ha etzibat. La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona defensa votar opcions que deixin enrere "el que no va voler el 2015 i 2019", en referència als resultats de Xavier Trias i Ada Colau. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que el seu "gran rival continua sent el PSC". "Colau ha tancat la ciutat. Ha fet que la ciutat cada vegada brilli menys", afegeix. La número dos de la candidatura d'Ernest Maragall a les eleccions municipals també creu que Trias s'ubica "molt a prop" dels postulats de Collboni. Demana un "reset" del rèdit de l'època olímpica i el turisme, perquè "Barcelona ha de tornar a brillar amb les coordenades del segle XXI". I confia que s'esclareixi qui hi ha darrere dels cartells sobre l'Alzheimer de Pasqual Maragall, a qui considera el millor alcalde que ha tingut la ciutat.

En clau nacional, creu que el "mal" del processisme ha "rebregat" què vol dir ser independentista: "Ho ha fet lleig. En algunes manifestacions el somriure és glaçat. A vegades els mateixos independentistes ens sentim expulsats". Creu que la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, té un discurs "desconnectat" del sentir de la gent. D'altra banda, explica que no està afiliada a ERC, però "acabarà passant" perquè s'hi sent com si fos casa seva. Creu que els Comuns no representen la nova política, i per això va canviar de partit: "No he canviat la meva manera de pensar. Continuo pensant el mateix, però es pot defensar millor a ERC", argumenta. Defensa donar resposta a "l'ocurrència" de la moció de censura de Vox amb el menysteniment. I sosté que el PP té "posicions antidemocràtiques", però no considera als populars "un partit feixista".