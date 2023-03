01:30

Pere Aragonès demanat a la missió de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la UE "arribar fins al fons" del Catalangate.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama a la comissió del Parlament Europeu que investiga el cas Pegasus que arribi "fins al fons". Una petició que ha traslladat en persona a la compareixença que ha fet a Madrid en qualitat de víctima del ciberespionatge amb el programari, al costat dels també espiats, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret i l'alcaldable republicà per Barcelona, Ernest Maragall.

Tots tres han qualificat el cas de "guerra bruta" contra l'independentisme i retreuen la manca de col·laboració del govern espanyol". Denuncien que se'ls hagi espiat com a polítics sobiranistes. Aquesta afirmació ha estat rebatuda taxativament des del PP i el PSOE. L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, membre de la missió comunitària, ha estat molt dur quan ha assegurat que "aquí estan permeses totes les ideologies, però com a qualsevol estat de dret, el que no es permeten és la comissió de fets delictius". El president de la Generalitat li ha preguntat si "ser president de la Generalitat i independentista justifica que pugui ser espiat?" i ha afegit: "Necessitem mecanismes de garantia" | Informa: Laura Herrero