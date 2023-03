La moció de VOX eclipsa a la missió europea del cas Pegasus

"Volem transparència i informació", és la petició que ha fet la delegació del Parlament que ha viatjat aquest dilluns a Madrid ha traslladat a la missió comunitària que investiga el cas Pegasus. L'entrevista ha estat breu, d'en prou feines una hora, però ha servit perquè les forces independentistes tornessin a posar el focus en la "vulneració de drets" de la que diuen sentir-se víctimes i la impotència perquè el govern espanyol no té, denúncia, "la intenció d'arribar fins al fons de la qüestió". Un altre fet destacable ha estat la sintonia que han tornat a mostrar en les seves intervencions els representants d'ERC i Junts.

Motiu de crítiques ha estat també que finalment la comissió del Parlament Europeu no hagi aconseguit encabir a l'agenda cap entrevista ni amb el president del Govern, Pedro Sánchez, ni cap dels seus ministres. De fet, l'únic membre de l'executiu espanyol que s'asseurà amb la missió comunitària és Pasqual Navarro, secretari d'Estat d'Afers Europeus. La coincidència amb la celebració a partir d'aquest dimarts de la moció de censura de Vox ha acabat entorpint l'agenda i l'independentisme parla obertament de "boicot".

Des de Junts, la portaveu al Congrés, Miriam Nogueràs , va més enllà i directament acusa el govern espanyol d' utilitzar la moció per tapar el cas Pegasus . En una entrevista al Cafè d'Idees a Ràdio 4 i La 2 , Nogueras també ha assegurat que els socialistes i els populars han "vetat" que es poguessin veure amb víctimes que no fossin d'ERC.

Aquest dimarts, Pere Aragonès

Per la seva banda, el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatjarà aquest dimarts a Madrid acompanyat de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i el candidat republicà a les municipals de Barcelona, Ernest Maragall, a Madrid per reunir-se també amb la missió europea en virtut d'espiats. Des de Xile, on es troba de viatge oficial, Aragonès ha avançat que els traslladarà que va ser espiat per "raons polítiques". Serret ha lamentat, per la seva banda, que la comissió comunitària no faci parada a Barcelona perquè puguin assistir-hi "moltes més víctimes del cas".

En aquest mateix sentit, la secretaria general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, també ha assegurat que li hauria agradat que "hi hagués més víctimes" que poguessin declarar davant la delegació d'eurodiputats que ha anat a Madrid. Vialta també ha acusat el govern espanyol d'obstruccionisme fent coincidir la moció de Vox i ha argumentat el que qualifica de "boicot i obstruccionisme" de les institucions espanyoles en negar-se a constituir una comissió d'investigació al Congrés.