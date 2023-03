La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, considera que s'ha volgut minimitzar la Comissió d'eurodiputats que han vingut a investigar l'espionatge pel cas Pegasus. Nogueras ha dit que és el que està passant aquesta setmana amb la missió de l'Eurocambra a Madrid pel cas Pegasus. La diputada retreu als republicans aliar-se amb el PSOE per "tapar les vergonyes" i la "porqueria de les clavegueres de l'Estat": "Em sembla inèdit, m'entristeix i no m'agrada".

A més, Nogueras ha criticat que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no hagi defensat "totes" les víctimes del cas: "PSOE i PP han vetat que la delegació es pogués veure amb víctimes que no siguin d'ERC".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Nogueras assegura que la data de la moció de censura de VOX s'ha escollit expressament per tapar la comissió delegada del Parlament Europeu: "posen la data i catifa vermella a Vox".

La diputada de Junts diu que és el mateix PSOE, PP o VOX: "El president espanyol del PP, del PSOE o de Vox posen Espanya per davant dels drets fonamentals". En aquest sentit, Nogueras afirma que als informes que prepara el CNI, tant els governs del Partit Popular com els del PSOE situen a l'independentisme català com una amenaça de terrorisme.

Nogueras afegeix que els representants de Junts per Catalunya a Madrid se senten "sols" i acusa ERC de no complir els pactes: "Ni els ha complert amb la CUP, ni amb Junts, i se'n va al tripartit, que ara ja és oficial".

Sobre el judici a Laura Borràs: "Cap independentista, tindrà un judici just a l'estat espanyol" Sense aclarir què farà Junts per Catalunya en cas que Laura Borràs sigui declarada culpable, Nogueras no ho ha volgut avançar: "Estem a l'espera de la sentència". Nogueras diu que serà l'executiva de Junts qui decideixi si proposar un nou candidat a la presidència del Parlament, arribat el cas, i ho veu com una oportunitat per refer la unitat del 52%: "La majoria ja la tenim, és ERC que no va complir". La diputada està convençuda que "cap independentista, tindrà un judici just a l'estat espanyol": "Per ser independentista puc estar asseguda al banc dels acusats per informes falsos".