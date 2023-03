Nogueras: "ERC és l'aliat per tapar la porqueria de les clavegueres"

Míriam Nogueras lamenta que el PSOE trobi ERC com a "aliat" per "tapar les vergonyes" i la "porqueria de les clavegueres de l'Estat": "Em sembla inèdit, m'entristeix i no m'agrada". La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats critica que els republicans no hagin defensat "totes" les víctimes del cas Pegasus: "PSOE i PP han vetat que des d'Europa que la delegació es pogués veure amb víctimes que no siguin d'ERC". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que Pedro Sánchez estava al cas de l'espionatge a l'independentisme i critica que els governs espanyols hagin posat l'independentisme català com una amenaça al nivell del terrorisme. "Tenen moltes coses en comú. PP, PSOE i Vox són exactament el mateix", ha insistit.

Sobre la gira internacional del president Aragonès, veu "inacceptable" que l'executiu català no tingui "actitud de nació": "Fa massa temps que s'estan empetitint les institucions catalanes amb l'actitud del Govern". Dubta que tingui "massa sentit" que el Govern obri delegacions "per fer el paper que s'està fent ara". Assegura que "fa molt temps" que a Junts se senten sols en la defensa de l'independentisme, però confia a arribar a un nou acord amb ERC: assenyala dubtes sobre les garanties i "per fer què" ha de ser.

Precisament sbre pactes, acusa ERC de no complir els acords i assenyala que ha optat per un tripartit: "El tripartit a Madrid hi és de fa tres anys, ara s'ha fet oficial a Catalunya". Demana no posar al mateix nivell el "pacte d'estat" entre ERC i PSOE amb un possible pacte Trias-Collboni: "Són una delegació del PSOE a Catalunya, el PSC va desaparèixer". Justifica el pacte a la Diputació perquè és un pacte local que "no determina els drets i les llibertats". I explica que ha denunciat amenaces de mort "alimentades pel fals relat de menysteniment a la bandera espanyola".