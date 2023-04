“Cuántas sensaciones, cuántos temores, cuánto dolor. Ahora tengo ganas de llorar y siento que escribir me alivia, quizá porque me hace vivir más el presente”. Eran las primeras palabras que escribió Bernardo Moll tras recibir la noticia de que su primer hijo tenía Síndrome de Down y una de las primeras publicaciones de su blog La historia de Jan, un espacio en que, junto a su esposa, la actriz Mónica Vic, desnudaron sus miedos y, más tarde, las alegrías de un camino de crecimiento, aceptación y superación. Como cualquier padre, Moll también quisó inmortalizar con su cámara sus primeros días de vida, pero su trabajo como documentalista y montador, le hizo ir más allá. Seis años más tarde, estrenaba en los cines La historia de Jan (2016), una película documental sobre la aventura de la vida en todas sus facetas.

Ahora esa película, que puede verse gratis en RTVE Play, cobra un cariz aún más emotivo, tras el fallecimiento de Bernardo Moll, fallecido este jueves a los 47 años. Una película que emocionó a la industria del cine y al público y que es, en realidad, un canto a la vida. Desde los primeros temores tras su nacimiento, La historia de Jan va creciendo, junto con el pequeño Jan, a través de vídeos caseros que nos hacen sentir que somos uno más de la familia. La paciencia que requiere el aprendizaje de cualquier niño, el entusiasmo por los primeros avances, la superación.

Emoción, lágrimas, pero también mucha alegría Tremendamente emotiva, es también una historia vital, en la que siempre se cuelan espacios para el humor. Jan es una persona que transmite mucha alegría ante la cámara y es imposible no dejarse contagiar por ella. La paciencia, pero sobre todo las sonrisas que nunca se borran de sus caras, son toda una lección de vida. La historia de Jan es un camino de crecimiento, de aceptación y de esfuerzo, pero sobre todo de superación y de recolocar los valores debidamente en su escala: "Nos enseña a conectar con nuestros hijos, a conectar con cada instante, a parar en los detalles, estamos en la vida sin parar: el caos, la ciudad, el tráfico... y de alguna manera cuando tienes un hijo con síndrome de Down puedes parar un poco y lo necesitas", contaba el propio Bernardo Moll en una entrevista concedida a RNE.