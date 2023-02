Este viernes 24 de febrero se cumple un año desde el estallido de la guerra en Ucrania, conflicto bélico que todavía no ha cesado y que sigue candente en la agenda social y política. Para recordar esta fecha y no olvidar todos los estragos que esta situación trae consigo, RTVE Play ha recopilado, en esta colección, un conjunto de documentales, series y películas que ayudan a decir 'no' a esos momentos en los que las armas son las protagonistas. Un día perfecto, Incierta Gloria, Poldark, Huidas de Guerra o La Adopción entre ese contenido que ya puedes ver, online, en la plataforma.

Amor en tiempos de guerra Documentos TV trae este documental rodado en 1997 sobre la historia de amor de un joven militar español destinado en Medjugorje (Bosnia) y una camarera musulmana; un viaje a lo más hondo de la antigua república yugoslava y al problema de la dispersión familiar. Documentos TV Amor en tiempos de guerra ... Ver ahora

Voces de Vukovar Este En Portada reflexiona sobre cómo se llegó a aquellas matanzas, cómo la guerra de Yugoslavia alteró la vida de los jóvenes de entonces, y cómo sigue afectando a los de hoy. En la actualidad, tiene la mitad de habitantes de 1991 y vive entre la memoria sofocante de la guerra y la voluntad de salir adelante. En 1991, Vukovar sufrió las primeras carnicerías de la cadena de guerras que se prolongaron casi una década en la antigua Yugoslavia. Un asedio de tres meses por parte del ejército yugoslavo y milicias serbias, un éxodo forzado y la primera matanza multitudinaria, antes de Srebrenica. El primer episodio de limpieza étnica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Vukovar es la ciudad mártir para los croatas, y los gobiernos nacionalistas lo fomentan mientras toda una generación nacida tras la guerra reclama más futuro y menos pasado. Consideran que están olvidados y que sólo importan para explotar la guerra que se dió hace 30 años. En portada Voces de Vukovar 'En Portada' viaja a Vukovar (Croacia) 30 años después del inicio de las guerras en Yugoslavia. Rememora cómo alteró la vida de los jóvenes de ento... Ver documental

Apocalipsis. La I Guerra Mundial Esta miniserie de 5 episodios responde a cuestiones fundamentales sobre el conflicto aportando una mirada estratégica y global pero también íntima y sensible Realizada a partir de más de 500 horas de archivos cinematográficos, la mayoría inéditos y con imágenes coloreadas que nos lleva al campo de batalla, pero también a la vida cotidiana de los civiles. Desde las trincheras del Norte de Francia, a las menos conocidas de Rusia, Serbia, Turquía o Palestina, millones de soldados provenientes de los 5 continentes van a morir o saldrán heridos en el cuerpo y en el alma. La narración lleva sus voces, sus recuerdos y las experiencias de estos hombres y mujeres con el objetivo de comprender y sentir este Apocalipsis. Apocalipsis. La I Guerra Mundial La furia El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque heredero al trono de Austria en Sarajevo, desencadenó la primera guerra mundial.... Ver ahora

Incierta Gloria Frente de Aragón, 1937. Lluís, un joven oficial republicano, destinado a un puesto temporalmente inactivo en un páramo desierto, conoce a una enigmática viuda de la que se enamora y que logra embaucarlo para falsificar un documento que la convierta en la señora de la comarca. A partir de ese momento, la férrea moral del soldado se desgasta progresivamente hasta que llega a perderla por completo, cuando la mujer lo obliga a matar a su mejor amigo a cambio de proporcionarle los medios para salvar la vida de su hijo. Somos cine Incierta gloria Un drama ambientado en plena Guerra Civil. Dirigido por Agustí Villaronga, fallecido el 22 de enero a los 69 años. ... Ver película

La Adopción Una pareja española llega a un país del Este a adoptar a un niño. Pero las cosas no van a ser como esperaban. Inmersos en un entorno progresivamente hostil, salen a relucir los conflictos latentes entre ellos. El sueño con el que llegaron amenaza con convertirse en pesadilla. Somos cine La adopción Una pareja española llega a Ucrania para adoptar a un niño. Pero las cosas no van a ser como esperaban.... Ver película

Poldark Serie dramática de 3 temporadas. Ross Poldark regresa a casa después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y reconstruye su vida con una nueva empresa comercial, creando nuevos enemigos y encontrando un nuevo amor donde menos lo espera. Serie literaria, adaptación de Poldark de Winston Graham. Poldark Episodio 1 Después de ser dado por muerto, Ross Poldark regresa a su casa de Cornualles y se encuentra con que su padre ha muerto dejando su hacienda en ruina... Ver ahora

El psiquiatra de Alepo En Portada entra en el psiquiátrico de Alepo, en el que viven los enfermos de la guerra. Bassam Haik, el director del centro, retrata el infierno del conflicto sirio a través de sus pacientes.

Más allá de la destrucción física de las ciudades, más allá de los cientos de miles de refugiados y desplazados, las guerras dejan también un daño irreparable en muchos supervivientes. Hoy, más de un millón de sirios sufre algún tipo de enfermedad mental. Según la ONU, la reconstrucción de Siria podría rondar los 400 mil millones de dólares. Pero es imposible saber cuánto costará sanar los daños mentales que deja el conflicto. En portada El psiquiatra de Alepo Ver ahora