Pablo Picasso fue dado por muerto al nacer y así lo revivió su tío

Imaginar un mundo sin Pablo Picasso es robarle a la cultura un trocito de nuestra historia. El artista nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Al inicio del biopic Genius: Picasso, protagonizado por el actor Antonio Banderas, se recrea precisamente la escena del parto. Su madre, María Picasso y López, da a luz a un bebé entre gritos de dolor bajo la atenta mirada de José Ruiz y Blasco, el padre del pintor. La cara de preocupación de las mujeres que están atendiendo a la parturienta se contagia. El pequeño no llora, no respira y parece no tener ningún signo vital. Una de ellas coloca el bebé sobra la mesa para atender a la madre y consolarla, dándolo por muerto.

Mientras los padres del bebé se lamentan, el tío de Pablo Picasso, que se encuentra en la misma habitacuón observando la escena en silencio desde el fondo, se acerca al recién nacido. Salvador era médico. Agarra el bebé mientras se fuma uno de sus puros habanos y le echa una bocanada de humo. Inesperadamente, el pequeño reacciona tosiendo y empieza a llorar. Esto es lo que el espectador ve en el biopic de Genius: Picasso, pero ¿qué ocurrió en realidad? ¿Es cierta esta leyenda?

Fue Norman Mailer el que desveló esta anécdota en la biografía del artista titulada Picasso: retrato del artista joven. "Un error, dramático y casi fatal, señaló el nacimiento de Pablo Picasso. La partera, creyéndolo muerto, lo abandonó sobre una mesa; pero su tío, un médico que fumaba puros, lo revivió con una ráfaga del aire necesario (aunque lleno de humo) en sus pulmones", escribe en su obra.

Después de este terrible susto, sus padres llevaron a su hijo al registro civil. Su nombre no es el mismo que nosotros conocemos. En tota, 23 palabras: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Desde pequeño ya se interesó por el arte y fue su tío el que le ayudó a pagar sus estudios hasta que Pablo Picasso se hartó de seguir las normas estrictas del arte y quiso romper el molde.