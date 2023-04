Polémico, controvertido, agitador, rebelde. Fernando Sánchez Dragó tuvo el don de la palabra y la utilizó para escribir y para expresarse en los medios de comunicación. La televisión fue uno de los espacios que mejor dominó y, quizá, el que mejor le retrató. Debutó en RTVE, y tuvo una carrera televisiva de largo recorrido como tertuliano y como presentador. De su paso por Televisión Española hay que destacar Encuentros con las letras, Biblioteca nacional, La noche, El mundo por montera, Negro sobre blanco, Libros con uasabi.

Un momento que les marcó a los dos

Fue en 1989 y 26 años después, Dragó y Arrabal acudierron al programa Alaska y Segura, de RTVE, para desvelar los detalles de aquel 'momentazo'. "Yo sentía una sed tremenda y pedí que me trajeran un vaso de agua. Luego me di cuenta de que era Chinchón", contaba Arrabal. "Yo sostengo que fue el mejor programa de televisión de la historia, pero no sabemos cómo consiguió aquella copa de Chinchón. Ahora me siento culpable porque a Arrabal sólo se le conoce por aquello".

Dragó, recordaba, no daba crédito y no supo cómo Arrabal había conseguido el chinchón. "Arrabal es bajito y una copa de chinchón le hace el mismo efecto que a mí tres. Llegó un momento en que pedí que le quitaran el sonido. Pero daba igual porque se colaba con el micrófono de las demás personas".