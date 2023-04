Fernando Sánchez Dragó ha fallecido a los 86 años de forma repentina por un paro cardíaco. Escribió más de 40 obras, ganó importantes premios y desató grandes polémicas. Entre sus libros se encuentra Pacto de Sangre, que creó junto a su hija, Ayanta Barilli. La escritora es la segunda de sus cuatro hijos: el menor solo tiene 10 años. El madrileño, hijo adoptivo de Soria, se casó tres veces, aunque fueron más las mujeres que pasaron por su vida. Repasamos los matrimonios de Fernando Sánchez Dragó y quiénes son los hijos que tuvo.

A Caterina le siguió Naoko , una japonesa con quien se llevaba 38 años que se convirtió en su tercera esposa y la madre de su cuarto hijo. En 2021 se llegó a decir que se iba a casar con la periodista Emma Nogueiro , pero él mismo lo desmintió a golpe de tuit: "Parece ser que circula por los sumideros del periodismo cotilla el bulo de que voy a casarme. Desmiento categóricamente esa falsedad que nunca se me ha pasado por la cabeza ni se me pasará, entre otras cosas porque ya estoy casado ".

Su hijo mayor se lleva más de 50 años con el menor

Fernando Sánchez Dragó tuvo cuatro hijos. El mayor, Alejandro, fue fruto de su primer matrimonio; Ayanta Barilli, del segundo. Ella es la hija más famosa del periodista, con quien ha llegado incluso a escribir un libro, Pacto de sangre, una biografía como cartas cruzadas entre padre e hija a raíz del nacimiento del menor de los hermanos. Ayanta Barilli ha llegado a ser finalista del Premio Planeta de Novela en 2018 por Un mar violeta oscuro. Además de escritora, ha trabajado como periodista e incluso como actriz: ha participado en Los peores años de nuestra vida, A las once en casa o ¿Qué fue de Jorge Sanz?, entre otras películas y series. Su tercera hija se llama Aixa.

El menor nació en 2012. Se llama Akela, tiene 10 años y es hijo de Naoko, la tercera mujer de Fernando Sánchez Dragó. A pesar de su corta edad, parece que comparte la inquietud literaria con su padre. "Mi hijo Akela, de diez años, ha empezado a escribir un libro: "Historias de mis gatos". Lleva ya tres o cuatro páginas. Me gustaría reproducirlas aquí, pero no sé hacerlo. Yo le he soplado algunas palabras, muy pocas, y le he corregido los acentos, que no se le dan muy bien...", escribía Sánchez Dragó en diciembre de 2022. Por lo que contó hace menos de un mes, aquel proyecto siguió adelante. "Mi hijo pequeño leyó parte de su primer libro. Arrasó", contó orgulloso en Twitter.