El futur de la indústria de l'automòbil a Catalunya

La indústria de l'automoció afronta en els propers anys el procés de reconversió segurament més important de la seva història. La decisió ferma de la Unió Europea de deixar enrere l'ús de motors de combustió de fer una aposta decidida per la mobilitat elèctrica obliga a tots els actors del sector implicats a adaptar-se a uns canvis ràpids i profunds.

01.11 min La indústria de l'automoció s'adapta als canvis | CLIMENT SABATER

El de l'automoció és un dels sectors que més pes té a l'economia catalana, tant pel que fa a volum de facturació (representa un 10% del PIB del país) com de contractació (al voltant de 140.000 empleats). És per aquest motiu que l'adaptació al nou món de l'electromobilitat olbigarà en els propers anys a les empreses i les administracions a actuar amb rapidesa i ambició per assegurar la continuïtat d'una activitat que ha estat cabdal per a Catalunya durant més de mig segle.

Col·laboració público-privada El president del clúster de la Automoció de Catalunya, Sergio Álcaraz, explica que les empreses estan fent els deures, però que cal accelerar alguns aspectes, com la posada a punt de la infraestructura que permetria impulsar la demanda, o la concessió d'ajuts per facilitar el procés. Alguns exemples d'adaptació a la nova realitat que ja estan en marxa són els plans d'inversió anunciats per Volkswagen per electrificar les instal·lacions de Martorell, o la ubicació d'un nou 'hub' d'electromobilitat als antics terrenys de Nissan a la Zona Franca. Nova empenta al sector de l'automoció a Catalunya Fa unes setmanes, a la presentació dels resultats de Seat del 2022, el president de la companyia, Wayne Griffiths, va admetre que plana força incertesa sobre el futur de les plantes catalanes però va garantir l'electrificació de la planta de Martorell amb l'adjudicació per part de la matriu, Volkswagen, d'un utilitari elèctric petit del grup a partir de 2025. Ningú dubta que de feina n'hi haurà, però no està tan clar que la previsió de produir a mig termini mig milió de vehicles endollables l'any sigui suficient per garantir la totalitat dels 14.000 llocs de feina actuals a Martorell. Segons Griffiths, treballen per aconseguir una segona plataforma de producció cap a finals d'aquesta dècada. Mentrestant, caldrà acostumar-se a períodes on la flexibilitat serà clau davant d'una demana que també es preveu que fluctuarà amb més intensitat. Seat pacta amb els sindicats l'ERTO que estarà en vigor més de tres mesos Dit d'una altra manera, caldrà que la direcció de la companyia i els sindicats mantinguin una relació fluïda que permeti adaptar la disponibilitat de treballadors a les necessitats de cada moment. En aquest sentit, Griffiths recorda que a curt termini la sortida voluntària de 1.330 treballadors fins al 2026, acordada amb el comitè d'empresa l'any passat, no anirà més enllà i està convençit que això permetrà garantir l'estabilitat futura de la companyia.

Nova vida als terrenys de Nissan a la Zona Franca A banda de la planta de Seat a Martorell, un altre dels puntals de la indústria de l'automoció a Catalunya durant dècades han estat les plantes de Nissan. El tancament de les instal·lacions, consumat a finals de l'any 2021, va obligar a afrontar un procés de reconversió per mantenir una activitat similar i els màxims llocs de treball possibles. El 'hub' d'electromobilitat que se n'ha fet càrrec ja ha començat a contractar treballadors per preparar la tornada a l'activitat dels centres de la Zona Franca i de Montcada i Reixac, que porten més d'un any tancades, i on està previst que s'iniciïn les tasques de manteniment després de la Setmana Santa. De moment, el projecte liderat per QEV Technologies i Btech ha anunciat la contractació de 15 persones que seran les que s'encarregaran fonamentalment de dissenyar el pla d'incorporacions dels propers mesos, segons han confirmat fonts d'aquest consorci. La successora de Nissan preveu produir 100.000 vehicles anualment A més a més, s'han publicat deu vacants més per a operaris de manteniment que seran ocupades per exempleatsde Nissan, seguint l'ordre establert a l'acord signat entre el 'hub' i els sindicats, amb la participació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Per entrar en aquest grup tindran prioritat els exempleats de més edat i amb més antiguitat i els que tinguin alguna minusvalidesa.