Seat recupera els beneficis i referma l'aposta per Cupra

Seat torna a lluir resultats. De fet, el grup celebra que l'any passat va assolir una facturació rècord –la segona més alta després de la prèvia a la pandèmia- amb 10.513 milions d'euros. Un 14% més que l'any anterior que s'explica per les vendes dels models Cupra, més cars, i que aconsegueixen eixugar la reducció de les vendes d'altres insígnies fins ara com els Leon o Ibiza. Un volum que es tradueix en uns beneficis finals de 68 milions, concretament 324 milions més que el 2021, l'any en què va tenir un important impacte la crisi dels semiconductors.

L'aposta de futur, segons reconeix el mateix president de Seat, Wayne Griffiths , és Cupra, la marca que aplega els models elèctrics. També és la que ha impulsat la facturació amb l'augment de vendes dels seus models. D'aquí que Griffith parli obertament de centrar l'activitat de Seat en l'electromobilitat per al públic més jove.

Els bons resultats de 2022 garanteixen, de pas, els plans de futur del grup per electrificar la planta de Martorell , tot i que es qüestiona obertament el rol que ha de tenir SEAT a Volkswagen.

El futur passa per Cupra

Manteniment dels llocs de feina

Malgrat la incertesa sobre el futur de Seat, l'electrificació de la planta de Martorell es garanteix amb l'adjudicació per part de Volkswagen de l'utilitari elèctric petit del grup a partir de 2025. A mitjà termini, Martorell ha de produir mig milió de vehicles endollables l'any, però no està clar que siguin suficients per a garantir els 14.000 treballadors actuals.

De totes maneres, Griffiths ha defensat en declaracions a RTVE que el seu objectiu és "mantenir l'ocupació" a Martorell, on treballen per aconseguir una segona plataforma cap a finals d'aquesta dècada. Ara bé, ha afegit la necessitat de "mantenir la flexibilitat perquè estem vivint moments molt incerts". En aquest sentit, ha recordat que la sortida voluntària de 1.330 treballadors fins al 2026 –acordada amb el comitè d'empresa l'any passat- no anirà més enllà i permet garantir l'estabilitat de la companyia de cara al futur.