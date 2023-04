01:11

El sector de l'automoció afronta un període de transició després que la Unió Europea ha aprovat la prohibició dels motors de combustió a partir del 2035

La indústria assegura que està preparada per entomar una reconversió que ja és inevitable. El president del clúster de la Automoció de Catalunya, Sergio Álcaraz, explica que les empreses estan fent els deures, però que cal accelerar alguns aspectes, com la posada a punt de la infraestructura que permetria impulsar la demanda, o la concessió d'ajuts per facilitar el procés.

Alguns exemples d'adaptació a la nova realitat que ja estan en marxa són els plans d'inversió anunciats per Volkswagen per electrificar les instal·lacions de Martorell, o la ubicació d'un nou 'hub' d'electromobilitat als antics terrenys de Nissan a la Zona Franca.

El sector de l'automoció a Catalunya representa el 10% del Producte Interior Brut (PIB) i dona feina a unes 140.000 persones, però és un dels que més ocupació ha perdut els darrers anys.