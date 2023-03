La planta de Nissan a la Zona Franca, sense activitat des de fa dos anys, ja té futur. El Govern, la Generalitat i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona han signat els acords que permetran fer realitat la reindustrialització de Nissan. Un procés que totes les parts han titllat d'"èxit" i que entra ara en una "nova etapa": la de la contractació dels extreballadors.

La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, considera aquest dia com "històric". Un dia on la multinacional nipona s'ha compromès a fabricar a partir del 2024 vehicles elèctrics sota el 'hub' liderat per QEV Technologies i Btech. Durant aquest procés, el focus estarà posat en la contractació del miler d'antics treballadors de l'automobilística.

Què passarà amb els extreballadors? Malgrat que fos impossible aturar la fugida de Nissan d'Europa, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha agraït la col·laboració de la japonesa que ha mantingut tots els actius dins de la fàbrica i això permetrà reprendre l'activitat d'aquí a poc temps. Dels 3.300 empleats acomiadats, en queden un miler a l'atur. La gran incògnita és què passarà el gener del 2024, quan se'ls acabarà la prestació. Hi ha voluntat de recol·locar-los en la fabricació dels 70.000 vehicles en quatre anys. 00.58 min La reindustrialització de Nissan comença a prendre forma

"El problema de les garanties", resolt En un dels últims actes com a ministra abans de centrar-se en la cursa electoral com a alcaldable a Madrid, Maroto ha assegurat que "el problema de les garanties" del 'hub' a la planta de Nissan està resolt. La titular d'Indústria ha explicat que el Govern va ser "molt prudent", i que en el segon Perte VEC es reduiran aquestes garanties, especialment per a les pimes. Ha apuntat que el Perte VEC 2 serà "una finestra d'oportunitat" tant per a projectes nous com per a projectes relacionats amb el 'hub' d'electromobilitat o amb Seat, en referència als plans de l'empresa per a electrificar la fàbrica de Martorell. A més, Maroto ha celebrat haver assolit l'acord després de no poder frenar la sortida de Nissan d'Espanya.



El D-Hub català es queda amb els terrenys Goodman i la catalana D-hub seran les encarregades de reindustrialitzar la planta de Nissan a Barcelona arran del seu tancament. Després de mesos de retards i incerteses, el Consorci de la Zona Franca ha adjudicat finalment els terrenys després que la mesa de contractació hagi confirmat que la proposta de la companyia, l'única que s'ha presentat, compleix amb els requisits exigits en la licitació. Nissan és qui va presentar la candidatura de manera formal i actua com a soci logístic del hub de mobilitat, format per una desena d'empreses liderades per QEV i Btech, que s'han proposat impulsar la marca de vehicles industrials elèctrics Zeroid i recuperar la marca Ebro. Per la seva banda, Goodman és propietària i gestiona diversos espais logístics arreu d'Europa, els Estats Units i la regió d'Àsia-Pacífic.

Gairebé dos anys sense activitat industrial El hub de descarbonització serà l'encarregat de reindustrialitzar la planta barcelonina dos anys després del tancament. En un comunicat conjunt, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, s'han felicitat pel retorn de l'activitat industrial en aquests terrenys després que Nissan hi abandonés l'activitat a finals del 2021. El hub d'electromobilitat a la Zona Franca, més a prop L'adeu de Nissan es va anunciar oficialment el maig del 2020, just després del confinament de la població per contenir els contagis de covid. Tres mesos i diverses vagues després, els treballadors van arribar a un acord amb la multinacional pels acomiadaments. Tot seguit es va constituir una mesa formada per la Generalitat, el Govern, els sindicats i Nissan per pilotar el procés de reindustrialització de les fàbriques de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu.

Aposta clara del D-Hub pels vehicles elèctrics L'objectiu era trobar un substitut del mateix sector per evitar pèrdua de teixit industrial. Durant el procés, van sonar com a substituts diverses companyies, entre elles el gegant automobilístic xinès Great Wall Motors, però va acabar retirant-se del procés. Llavors, es va postular com a candidat preferit el D-Hub, un conjunt d'empreses liderades per QEV Technologies i Btech. QEV Technologies, d'una banda, vol impulsar la marca de vehicles industrials elèctrics Zeroid, una signatura anunciada fa ja gairebé un any, de la qual la companyia ja té comandes, com les 1.500 unitats encarregades pel grup Bimbo. Per la seva banda, Btech pretén rellançar l'antiga marca Ebro. Goodman llogarà una part de terreny al hub i farà servir la resta de l'espai per activitats logístiques.