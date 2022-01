El hub d'electromobilitat a la Zona Franca, més a prop

El futur dels terrenys de Nissan a Barcelona comença a prendre forma. A només dos dies per l'adeu definitiu del fabricant nipó, la taula de reindustrialització ha donat llum verda al hub d'electromobilitat liderat per QEV Technologies. Això a la reunió de la comissió s'han demanat una sèrie de concrecions, com quantitat de producció, ocupació, garanties de finançament i d'inversió.

00.54 min Llum verda al hub de electromovilitat per Nissan de la Zona Franca | Climent Sabater

Aposta definitiva pel hub d'electromobilitat Aquest grup d'empreses relacionades amb el vehicle elèctric es confirmen com la principal aposta per substituir Nissan als terrenys de Zona Franca després de la renúncia de la xinesa GWM. Al mateix temps, també s'ha decidit mantenir l'opció de complementar l'activitat en aquesta planta amb la proposta de la fabricant de camions elèctrics belga Punch. A la recerca d'alternatives per les plantes de Nissan Pel que fa al projecte per fer el manteniment de vehicles blindats militars del consorci Tess Defence ha quedat descartat. Així ho ha explicat aquest dimecres aquesta comissió de reindustrialització, formada per sindicats, administracions públiques i la direcció de Nissan, després d'haver-se dut a terme la quinzena reunió per a decidir el futur dels terrenys fins ara utilitzats per la multinacional nipona.