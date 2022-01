Els treballadors de Nissan preveuen paralitzar una de les cadenes de muntatge davant el previsible tancament de les instal·lacions de la Zona Franca que tindrà lloc a finals de desembre. D'altra banda, el Govern espanyol s’ha mostrat optimista i confia a rebre una resposta positiva per part de l’empresa xinesa Great Wall Motors (GWM) per ocupar la planta.

El Govern es mostra optimista amb la compra de Great Wall Motors

L’empresa Great Wall Motors està valorant la contraoferta que va fer l’administració espanyola per ocupar la planta de la Zona Franca que, previsiblement, Nissan abandonarà a finals de desembre. La contraoferta inclou més ajudes públiques i una rebaixa en el preu del lloguer.

La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, espera que abans de la reunió del pròxim 17 de desembre el Govern hagi rebut una resposta "positiva" per part de l’empresa xinesa. Maroto assegura que la contraoferta que s’ha fet està "molt millorada" i "s’adequa a les necessitats" de Great Wall Motors. No obstant això, la ministra ha recordat que hi ha altres inversors interessats a banda de l’empresa xinesa.

““És la millor proposta que els podríem fer”“

En la mateixa línia, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que els contactes amb GWM continuen sent “estrets i habituals” i afirma que la darrera oferta que s’ha fet a l’empresa xinesa és “"la millor proposta que els podríem fer". El conseller s’ha reafirmat en valorar GWM com la primera opció "pel valor afegit que aporta", tot i que també ha esmentat altres projectes com el "hub" d'electromobilitat o la proposta de Silence.