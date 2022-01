A la recerca d'alternatives per les plantes de Nissan

Les esperances del futur de les plantes de Nissan a Barcelona, una vegada quedin lliures definitivament a finals mes, queda dipositada en el hub d'eletromobilitat. En canvi, s'aparca tot i els recels dels sindicats, el projecte de manteniment de blindats per la frontal oposició del govern català. Així s'ha consensuat a la nova reunió de la taula de reindustrialització de Nissan que ha abordat la situació després de la negativa del Great Wall Motors per ocupar els terrenys que deixa Nissan el 31 de desembre.

00.55 min Els sindicats de Nissan volen un projecte secundari al hub d'electromobilitat | Àlex Cabrera

També segueix endavant el projecte del fabricant de motos elèctriques Silence per les plantes de Montcada, mentre que l'empresa belga Punch ha reactivat el seu interès per traslladar-se a Barcelona. Els treballadors asseguren que pressionaran perquè les factories acullin projectes industrials i no logístics. La taula es tornarà a reunir el proper 29 de desembre.

“�� Primer dia amb les plantes de #Nissan aturades.



�� La taula de reindustrialització busca una alternativa pels treballadors | @isabelojedam @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/N8Q1Z7dX9N pic.twitter.com/ytFIfrZpOJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 17, 2021

La reunió, al Consorci de la Zona Franca, s'ha celebrat amb les línies de producció de la planta de Zona Franca aturades. Aquest dijous va sortir l'última unitat de Nissan després de produir cotxes a Barcelona durant més de 40 anys. Fins el 31 de desembre només queda el personal de manteniment. A banda de la tristor de l'adeu, la situació genera molta incertesa entre la plantilla per un futur molt proper encara per definir.

01.03 min Nissan fabrica els ultims cotxes a Barcelona

Missatge de confiança pels treballadors El secretari general d’Indústria i Pime del govern espanyol, Raúl Blanco, ha enviat un missatge de confiança als treballadors de Nissan: “Sigui quin sigui el projecte que substitueixi Nissan, la plantilla estarà coberta”, ha dit en una atenció als mitjans després d’assistir a la presentació del projecte de suport a l’automoció de la Diputació de Barcelona. Blanco ha afegit que els inversors que hi ha sobre la taula generaran llocs de treball "suficients o més que suficients" per cobrir els que Nissan deixarà sense feina, que seran prop de 1.400 empleats. En aquest sentit ha garantit que el Ministeri d'Indústria "continuarà donant suport als projectes que surtin per reindustrialitzar" les tres fàbriques i ha agraït la feina de la comissió tripartida entre sindicats, empresa i administracions que "està fent un treball ordenat, rigorós i consensuat". La xinesa GWM renuncia a fabricar a les plantes de Nissan En canvi, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha admès que la cerca d'un substituït pel fabricant japonès "no està sent fàcil" però ha dit que està segur que seran capaços de "trobar el millor encaix" per als prop de 1.400 treballadors que s'han de reindustrialitzar.

Hub d’electromobilitat Després del no del fabricant xinès Great Wall Motors, les expectatives estan ara posades en el hub d'electromobilitat liderat per QEV Technologies, és l'alternativa que la taula de reindustrialització que l’administració intenta concretar. Planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona Per si aquest conjunt d'empreses relacionades amb el vehicle elèctric no té capacitat d'omplir la planta de Zona Franca, els sindicats demanen que no es descarti l'opció de Tess Defense, el consorci de manteniment de tancs que ha proposat el ministeri d'Indústria, però que la Generalitat rebutja. Javier Pacheco (CCOO) defensa el projecte de vehicles militars per la Zona Franca