Seat fa un pas més en l'electrificació amb un laboratori de bateries

Seat ha inaugurat oficialment aquest dimecres a Martorell el Test Center Energy, el primer centre de desenvolupament de bateries d'Espanya i el quart del grup Volkswagen en el món. El centre va començar a operar a l'octubre després d'una inversió d'uns set milions i compta amb 25 treballadors, una potència instal·lada d'1,3 megawatts (MW) i una superfície de 1.500 metres quadrats.

La importància d'un laboratori de bateries

El de Martorell és el primer centre d'investigació de bateries per a vehicles elèctrics que hi ha a Espanya, i el tercer que VW construeix fora d'Alemanya, després dels que hi ha als Estats Units i la Xina. L'edifici compta amb diferents espais d'assaig per validar mòduls de cel·les, bateries de mitjana i alta tensió, a més de diferents carregadors utilitzats en tota la gamma de vehicles electrificats.

Disposa de diverses cambres climàtiques que permeten fer proves amb les bateries i mòduls sota condicions tèrmiques extremes, per simular així els diferents entorns on es pot trobar un automòbil durant el seu cicle de vida. El Test Center Energy té capacitat per fer anualment fins a 6.000 anàlisis completes de validació de les funcions relacionades amb el sistema d'alt voltatge --bateria, càrrega, seguretat--.