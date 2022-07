La multinacional Volkswagen ha adjudicado finalmente a la planta de Seat en Martorell (Barcelona) la fabricación del nuevo todoterreno urbano de Audi, el Q3, que comenzará en 2011, según los sindicatos. La plantilla de Seat aceptó en referéndum la congelación salarial para conseguir el Q3 y asegurar el futuro de la planta catalana.



Tras meses de espera y largas negociaciones, Martorell ha logrado imponerse a otras plantas del grupo que optaban a la producción del vehículo, entre ellas la de Bratislava (Eslovaquia), la de Gyor (Hungría) o la de Audi en Ingolstadt (Alemania).



No obstante, el fabricante alemán Audi ha rehusado pronunciarse sobre la presunta adjudicación. "No tenemos nada que comentar. Audi se pronunciará en breve. En breve no significa hoy", afirmaron a Efe portavoces de Audi en Inglostadt, sede de la empresa en Alemania.



La información de los sindicatos tampoco ha sido confirmada por Seat, aunque la filial española de Volkswagen fue ha sido más precisa y ha anuncaido la publicación mañana de un comunicado de prensa



Intensas negociaciones



La decisión de Volkswagen de adjudicar este modelo a la planta catalana llega después de semanas de intensas negociaciones entre el Gobierno español, la Generalitat y el consorcio alemán, que llevaba tiempo sopesando a qué planta enviar el modelo en base a criterios de costes y competitividad. Así lo ha anunciado el sindicato UGT de Cataluña durante la celebración de su XIII congreso.



La producción del nuevo todoterreno, del que se fabricarán entre 80.000 y 100.000 unidades anuales, se iniciará en el año 2011 y permitirá salvar el excedente de 1.500 puestos de trabajo que, según la compañía, tiene la fábrica de Martorell.



Reacciones sindicales



Por su parte, los sindicatos CCOO y CGT han celebrado la decisión de Volkswagen, aunque han reiterado que la congelación salarial que aceptaron los trabajadores no ha sido determinante en el proceso de asignación del nuevo modelo.



El responsable de CCOO en Seat, David Matellán, ha asegurado que la multinacional alemana tenía tomada la decisión de qué planta del grupo produciría el Q3 antes de que la plantilla aceptara en referéndum la congelación salarial que planteaba UGT.



En la misma línea se ha pronunciado el responsable de CGT, Diego Rejón, quien ha lamentado el "teatro" montado en Seat por el tema de la congelación, cuando ahora se ha demostrado que no era una condición "sine qua non" para asignar el nuevo todoterreno urbano de Martorell.



Ambos sindicatos han destacado que el anuncio, que Audi ha hecho público a través de su Intranet, supone una buena noticia en tiempos de crisis, ya que permitirá salvar 1.500 puestos de trabajo en la factoría catalana.



Por su parte, el secretario general de la Federación Estatal del Metal de UGT, Manuel Fernández "Lito", ha echado un jarro de agua fría a los delegados de UGT en el congreso del sindicato al decir que el tema de la adjudicación del Audi Q3 "aún no está resuelto" y ha pedido "paciencia" y esperar hasta mañana.



Durante su intervención en el congreso, Lito ha dicho que "vale más repartir la piel cuando tengamos el oso" y esto hasta mañana no se va a producir. Además, ha asegurado que los alemanes están siguiendo el congreso y "puedo asegurar que no les ha gustado lo que hemos dicho".