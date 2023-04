‘Las Tres Puertas’ se cierran definitivamente, por el momento, con la visita de Alfred Garcia. El cantante comparte una charla cercana con María Casado donde deja ver un poco más sobre su personalidad, abordando también cómo vivió aquellos momentos de locura tras salir de ‘OT’, el talent show donde se dio a conocer y gracias al cual fue a Eurovisión, y cómo enfoca la vida a día de hoy. Además, también desvela uno de los secretos más cuestionados sobre su carrera: ¿es cierto que donó todo el dinero que ganó?

Un antes y un después

El tiempo lo pone todo en su sitio y esa esa una frase que bien podría aplicarse a la carrera de Alfred. El catalán, que salió de la Academia de ‘OT’ con 20 años, vivió los primeros meses en el exterior como una locura en la que todo sucedía muy deprisa. “Fuimos una tongada de artistas que salimos de un programa con muchísimo éxito. En mi caso fui a Eurovisión, a parte del programa, y ahí me enzarcé en una gira de 3 años en la que tenía, no solamente que hacer los conciertos, que fueron más de 150, sino también hacer las promociones, los programas…”, recuerda.

Con una actitud reposada, Alfred asegura que “salvó los muebles” como pudo y que lo hizo de “una forma muy elegante”, pudiendo, además, llevar a cabo una carrera que no tiraba hacia el lado más comercial. No obstante, llegó un momento en que tuvo que hacer un parón y resituarse: “En mi caso, cuando vi que me alejaba un poco de la vida que a mí me gustaba llevar, hice un paréntesis que ha durado un año y medio, aunque yo no he parado de trabajar detrás de los focos, metido en la pecera, metido en el estudio haciendo cosas maravillosas. Sí que necesité parar y en ese momento yo no quería parar pero era lo q necesitaba mi cuerpo y mi cabeza, y es lo que hice”.

Hablando sobre la etapa de ‘OT’, Alfred aprovecha su presencia en ‘Las Tres Puertas’ para aclarar si el rumor que circula sobre lo que hizo con el dinero del concurso es cierto o no. ¿Lo donó? “No, eso es un titular muy desafortunado. Una vez me hicieron una pregunta que es ‘¿qué hiciste con el primer sueldo que ganaste?’ y es cierto que el primer sueldo que gané lo doné”, aclara el músico, quien participa en diversos actos solidarios. “A mí nunca me ha faltado de nada y si puedo ayudar a que la vida de los demás sea más fácil, lo haré. Lo voy a hacer siempre, lo haga público o no”, sentencia.